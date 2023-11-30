Казахстан увеличит поставки нефти в Германию на 54%
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Объем транспортировки казахстанской нефти в Германию увеличится с запланированных 100 тыс. тонн до 154 тыс. тонн. Об этом сообщил директор департамента транспортировки АО "КазТрансОйл" Абай Бейсембаев, передаёт BaigeNews.kz.
"В ноябре планировалось поставить в Германию 100 тыс. тонн нефти, но по итогам месяца объем транспортировки казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию составит 154 тыс. тонн", — сообщил Абай Бейсембаев.
Он также сообщил, что АО "КазТрансОйл" дополнительно взяло на хранение 55 тыс. тонн нефти, из них 23 тыс. тонн нефти АОЗТ "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." и 32 тыс. тонн нефти нефтедобывающих компаний кашаганского месторождения.
АО "КазТрансОйл" подтверждает наличие технической возможности для транспортировки 1,2 млн тонн казахстанской нефти по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию, но фактические объемы транспортировки нефти зависят от заявок нефтяных компаний.
Самое читаемое
- Эксперты предупредили казахстанцев о возможных рисках при покупке китайских автомобилей
- Приговор участникам "Народного совета трудящихся" вынесли в Петропавловске
- Лошадь в легковушке перевозил житель ВКО
- Астанчанин скончался на приёме у специалиста нетрадиционной восточной медицины
- Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре 2023