Казахстан увеличит поставки нефти в Германию на 54%

Объем транспортировки казахстанской нефти в Германию увеличится с запланированных 100 тыс. тонн до 154 тыс. тонн. Об этом сообщил директор департамента транспортировки АО "КазТрансОйл" Абай Бейсембаев, передаёт BaigeNews.kz.

"В ноябре планировалось поставить в Германию 100 тыс. тонн нефти, но по итогам месяца объем транспортировки казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию составит 154 тыс. тонн", — сообщил Абай Бейсембаев.

Он также сообщил, что АО "КазТрансОйл" дополнительно взяло на хранение 55 тыс. тонн нефти, из них 23 тыс. тонн нефти АОЗТ "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." и 32 тыс. тонн нефти нефтедобывающих компаний кашаганского месторождения.

АО "КазТрансОйл" подтверждает наличие технической возможности для транспортировки 1,2 млн тонн казахстанской нефти по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию, но фактические объемы транспортировки нефти зависят от заявок нефтяных компаний.