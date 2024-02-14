Казахстан стал победителем премии GovTech Prize 2024

Проект "Цифровая карта семьи" получил признание на мировой арене Всемирного правительственного саммита в Дубае в категории "Инклюзивная цифровая трансформация", передаёт BaigeNews.kz.

Это важное признание подчеркивает значимость инновационных подходов к улучшению качества государственных услуг и обеспечению благополучия семей.

Цифровая карта семьи - уникальная скоринговая модель, которая учитывает информацию о гражданах из более 40 государственных баз данных. На основании более 100 критериев модель помогает определить категорию благополучия семей, что позволяет предоставлять помощь тем, кто нуждается в ней.

Инициатива GovTech Prize, учрежденная ОАЭ, играет важную роль в признании и поощрении инновационных решений в государственной сфере. Это способствует обмену опытом и распространению передовых практик среди государственных учреждений по всему миру, что в конечном итоге способствует улучшению качества жизни населения.

Работа Минцифры по совершенствованию технологий для блага общества является важным примером того, как правительственные организации могут использовать инновации для решения социальных проблем и улучшения услуг для казахстанцев.

GovTech Prize — инициатива Программы совершенствования государственной службы ОАЭ (EGSEP), учрежденная в 2014 году. Она направлена на признание государственных учреждений стран мира за их инновационные и творческие решения и достижения, которые разрешают актуальные проблемы и расширяют правительственный опыт в части повышения качества жизни населения.