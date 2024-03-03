Казахстан продлит дополнительное добровольное сокращение добычи нефти

Казахстан продлит дополнительное добровольное сокращение добычи на 82 тысячи баррелей в день на второй квартал 2024 года в координации с некоторыми странами-участницами ОПЕК+, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минэнерго.

Таким образом, до конца июня 2024 года добыча в Казахстане составит 1468 баррелей в сутки.

"В дальнейшем, в целях поддержания стабильности рынка, эти дополнительные объемы добычи будут постепенно возвращаться в зависимости от рыночной конъюнктуры. Это добровольное сокращение является дополнением к добровольному сокращению добычи на 78 баррелей в день, ранее объявленному Казахстаном в апреле 2023 года, которое продлится до конца декабря 2024 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что это дополнительное добровольное сокращение призвано усилить меры предосторожности, предпринимаемые странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков