  • 3 Марта, 22:41
  • BAIGENEWS

Казахстан продлит дополнительное добровольное сокращение добычи нефти

Сегодня, 22:19
АВТОР
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pixabay Сегодня, 22:19
Сегодня, 22:19
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Фото: pixabay

Казахстан продлит дополнительное добровольное сокращение добычи на 82 тысячи баррелей в день на второй квартал 2024 года в координации с некоторыми странами-участницами ОПЕК+, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минэнерго.

Таким образом, до конца июня 2024 года добыча в Казахстане составит 1468 баррелей в сутки. 

"В дальнейшем, в целях поддержания стабильности рынка, эти дополнительные объемы добычи будут постепенно возвращаться в зависимости от рыночной конъюнктуры. Это добровольное сокращение является дополнением к добровольному сокращению добычи на 78 баррелей в день, ранее объявленному Казахстаном в апреле 2023 года, которое продлится до конца декабря 2024 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что это дополнительное добровольное сокращение призвано усилить меры предосторожности, предпринимаемые странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков

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