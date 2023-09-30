Казахстан понёс шестую потерю в боксе на Азиаде-2023

Казахстанская боксерша Валентина Хальзова провела четвертьфинальный поединок на Азиатских играх-2023 в Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В 1/4 финала в весовой категории до 75 килограммов Хальзова встретилась с китаянкой Цянь Ли и проиграла ей единогласным решением судей.

Таким образом, Валентина Хальзова не смогла выйти в полуфинал континентального первенства и осталась без медали. Всего на боксерском турнире на Азиаде-2023 сборная Казахстана уже понесла шесть потерь. Что касается Валентины Хальзовой, то она является чемпионкой мира 2016 года, а также двукратной бронзовой призёркой мирового первенства (2022, 2023).