Казахстан понёс шестую потерю в боксе на Азиаде-2023
Сегодня, 17:47
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Сегодня, 17:47Сегодня, 17:47
201Фото: prosports.kz
Казахстанская боксерша Валентина Хальзова провела четвертьфинальный поединок на Азиатских играх-2023 в Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В 1/4 финала в весовой категории до 75 килограммов Хальзова встретилась с китаянкой Цянь Ли и проиграла ей единогласным решением судей.
Таким образом, Валентина Хальзова не смогла выйти в полуфинал континентального первенства и осталась без медали. Всего на боксерском турнире на Азиаде-2023 сборная Казахстана уже понесла шесть потерь. Что касается Валентины Хальзовой, то она является чемпионкой мира 2016 года, а также двукратной бронзовой призёркой мирового первенства (2022, 2023).
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