  • 30 Сентября, 18:52
  • BAIGENEWS

Казахстан понёс шестую потерю в боксе на Азиаде-2023

Сегодня, 17:47
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
prosports.kz Сегодня, 17:47
Сегодня, 17:47
201
Фото: prosports.kz

Казахстанская боксерша Валентина Хальзова провела четвертьфинальный поединок на Азиатских играх-2023 в Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В 1/4 финала в весовой категории до 75 килограммов Хальзова встретилась с китаянкой Цянь Ли и проиграла ей единогласным решением судей.

Таким образом, Валентина Хальзова не смогла выйти в полуфинал континентального первенства и осталась без медали. Всего на боксерском турнире на Азиаде-2023 сборная Казахстана уже понесла шесть потерь. Что касается Валентины Хальзовой, то она является чемпионкой мира 2016 года, а также двукратной бронзовой призёркой мирового первенства (2022, 2023). 

 

Самое читаемое

Наверх