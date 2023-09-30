Казахстан понёс пятую потерю в боксе на Азиаде-2023
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Казахстанская боксёрша Жайна Шекербекова провела свой стартовый бой на Азиатских играх в Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В четвертьфинале весовой категории до 54 килограммов Шекербековой противостояла индианка Прити. Итогом поединка стала победа Прити со счетом 4:1. Тем самым она оформила путевку в полуфинал и гарантировала как минимум "бронзу", тогда как Шекербекова вынуждена завершить выступление на Азиаде. Это поражение стало уже пятым для женской и мужской сборных Казахстана по боксу на текущих Играх. Накануне первую медаль в боксе для Казахстана гарантировал Сагындык Тогамбай (до 92 кг).
Отметим, что Жайна Шекербекова является чемпионкой Азии-2022, а также серебряной призеркой чемпионата мира 2018 года.
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