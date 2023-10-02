Казахстан планирует локализацию производства препаратов Pfizer

Вопросы дальнейшего развития сферы здравоохранения Казахстана обсуждены на очередном заседании Совета по улучшению инвестиционного климата под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

По словам премьер-министра, Правительство активно сотрудничает с крупными представителями мировой фарминдустрии, предоставляя пакеты мер государственной поддержки.

"С Pfizer планируется заключение Соглашения об инвестициях по локализации производства препаратов. С компанией AstraZeneca достигнута договоренность о создании контрактного производства оригинальных лекарственных средств с объемом инвестиций в 32 млн долларов", - сказал он.

Вместе с тем в рамках визита Президента РК в США подписано рамочное соглашение с GE Healthcare по локализации производства медтехники на сумму 60 млн долларов. Параллельно прорабатывается ряд проектов с компанией Roсhe на сумму 2,5 млн долларов. На различных стадиях реализации находятся проекты контрактного производства с инвесторами из Южной Кореи, Турции, Египта и Израиля.

"В целом Правительством проводится работа по созданию устойчивой модели развития данной сферы с доведением уровня ее финансирования до 5% ВВП к 2027 году. В этой связи мы заинтересованы в привлечении инвестиций и передовых технологий", — сказал Алихан Смаилов.

Он добавил, что принимаемые Правительством меры положительно влияют на инвестиционную привлекательность отрасли. Так, по итогам прошлого года инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения выросли почти на 30%, составив порядка 540 млн долларов. При этом, за последние 7 лет объём фармацевтического рынка увеличился в 2,9 раза.

По его словам, комплексные меры принимаются и в части улучшения медицинской инфраструктуры. Например, по поручению Президента РК планируется строительство 20 современных многопрофильных больниц с привлечением частных инвестиций. Кроме того, в рамках национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" будут введены в эксплуатацию 655 объектов первичной медико-санитарной помощи и модернизированы 32 многопрофильные районные больницы.

По итогам премьер-министр поручил уполномоченным госорганам проработать озвученные в ходе заседания предложения и рекомендации.