Казахстан и Россия увеличат транзит нефти в Китай

Казахстан и Россия согласовали расширение транзита российской нефти по территории Казахстана в Китай до 10 миллионов тонн в год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Gazeta.ru.

В подписанном правительствами двух стран документе говорится, что изменения вносятся в седьмую статью соглашения о транзите нефти от 2013 года. Ранее был установлен объем в семь миллионов тонн российской нефти, которую Казахстан может пропускать транзитом в Китай. Теперь эта цифра увеличена до 10 миллионов тонн.

Поставки будут осуществляться по существующим и вновь создаваемым нефтепроводам, в том числе по маршруту "Туймазы - Омск - Новосибирск-2" и направлению Атасу - Алашанькоу.

Кроме того, Казахстан получил возможность ежегодно направлять до одного миллиона тонн собственной нефти и газового конденсата на Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ) транзитом через Россию. Поставки пойдут по маршруту "Атырау - Самара - Туймазы - Омск - Новосибирск-2 - Прииртышск - ПНХЗ".