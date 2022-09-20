Казахстан и ОАЭ подписали ряд соглашений

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Казахстан и Объединённые Арабские Эмираты подписали ряд соглашений в рамках официального визита премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова в ОАЭ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Правительства.

В ходе официального визита Алихан Смаилов провёл встречу с заместителем премьер-министра – министром Администрации президента ОАЭ шейхом Мансуром бен Заидом Аль Нахаяном.

Алихан Смаилов отметил, что между Казахстаном и ОАЭ налажен конструктивный политический диалог и достигнут образцовый уровень двустороннего сотрудничества, чему способствуют регулярные контакты на самом высоком уровне.

"Объединённые Арабские Эмираты – основной торгово-экономический партнёр Казахстана в регионе. Эмираты сохраняют лидирующую позицию среди арабских стран по товарообороту с нашей страной", — подчеркнул премьер-министр.

Так, по итогам 2021 года взаимный товарооборот составил 709 миллионов долларов, что почти на 50 процентов превысило показатели прошлого года.

"Это впечатляющий результат, но при этом мы можем приложить совместные усилия по дальнейшему расширению номенклатуры взаимной торговли", — сказал Алихан Смаилов.

Премьер также отметил, что в последние годы наблюдается последовательный рост притока инвестиций из ОАЭ в Казахстан. По итогам прошлого года этот показатель вырос на 43 процента и достиг 250 миллионов долларов. Динамичный тренд сохраняется и в текущем году.

"Мы видим значительный потенциал для наращивания и углубления инвестиционного сотрудничества в таких отраслях как горно-металлургический комплекс, сельское хозяйство, нефтехимия, энергетика, геология. Данные сферы соответствуют нашим стратегическим приоритетам", — подчеркнул Алихан Смаилов.

В этой связи на рассмотрение шейху Мансуру бен Заиду Аль Нахаяну передан перечень перспективных инвестиционных проектов на общую сумму более 6,5 миллиарда долларов. При этом Алихан Смаилов акцентировал внимание собеседника на пяти наиболее крупных проектах в промышленности, энергетике, банковском секторе и сельском хозяйстве, в том числе по созданию совместного венчурного фонда, строительству сахарного завода и запуску производства кальцинированной соды.

"Правительство Казахстана настроено на углубление и укрепление взаимовыгодного сотрудничества с ОАЭ по всем направлениям", — заключил Алихан Смаилов.

По итогам встречи подписан ряд двусторонних межведомственных документов в сферах экологии, торговли, культуры и образования.

В свою очередь шейх Мансур бен Заид Аль Нахаян подчеркнул особую значимость проходящего визита для укрепления и расширения сотрудничества между странами.

Он отметил, что Казахстан является одним из ведущих партнёров ОАЭ в Центрально-Азиатском регионе и выразил заинтересованность в реализации совместных проектов в банковской сфере и сельском хозяйстве, в том числе по производству сахара и молочной продукции.

Шейх Мансур бен Заид Аль Нахаян выразил надежду, что нынешний визит главы казахстанского правительства будет способствовать продвижению отношений между странами на более высокий уровень.