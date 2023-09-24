"Казахский гигант" одолел российского нокаутёра в главном бою турнира ММА

Боец смешанных единоборств из Казахстана Асылжан Бакытжанулы провел главный бой на турнире промоушна RCC, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В главном событии вечера турнире RCC 28, который состоялся в Екатеринбурге, Бакытжанулы по прозвищу "Казахский гигант" встретился в октагоне с россиянином Владимиром Селиверстовым и одержал победу решением судей. При этом казахстанец согласился на данный поединок на коротком уведомлении. Бой проходил в полутяжелой весовой категории (до 93 килограммов).

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Отметим, что перед этим поединком "Казахский гигант" лишился 20 процентов своего гонорара за то, что не сумел уложиться в рамки весовой категории.