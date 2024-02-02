Касым-Жомарт Токаев поговорил по телефону с Владимиром Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что у него состоялся телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передаёт BaigeNews.kz.

"В первую очередь поблагодарил за гуманитарную помощь, оказанную нашей стране. Проинформировал коллегу о результатах работы советников безопасности по реализации Украинской формулы мира и подготовительных мероприятиях перед проведением Глобального саммита мира. Сообщил Токаеву о том, что в Киеве сегодня проходит заседание Международной коалиции за возвращение принудительно перемещённых украинских детей. В заключение обсудили активизацию двусторонних торгово-экономических отношений и политического диалога", - написал Зеленский в своём Telegram-канале.