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Касым-Жомарт Токаев поговорил по телефону с Владимиром Зеленским

Сегодня, 19:13
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t.me/V_Zelenskiy_official Сегодня, 19:13
Сегодня, 19:13
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Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что у него состоялся телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передаёт BaigeNews.kz.

"В первую очередь поблагодарил за гуманитарную помощь, оказанную нашей стране. Проинформировал коллегу о результатах работы советников безопасности по реализации Украинской формулы мира и подготовительных мероприятиях перед проведением Глобального саммита мира. Сообщил Токаеву о том, что в Киеве сегодня проходит заседание Международной коалиции за возвращение принудительно перемещённых украинских детей. В заключение обсудили активизацию двусторонних торгово-экономических отношений и политического диалога", - написал Зеленский в своём Telegram-канале.

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