Карагандинская спортсменка установила новый рекорд Казахстана

Фото: Управление физической культуры и спорта Карагандинской области

Спортсменка из города Сарани Карагандинской области Ксения Игнатова поставила новый рекорд и завоевала пять золотых медалей на чемпионате Казахстана по плаванию, передаёт BaigeNews.kz .

В Талдыкоргане прошел чемпионат Казахстана по плаванию. В нем приняли участие более 300 спортсменов из 16 регионов страны. В этом первенстве были установлены пять рекордов РК.

Среди них достижение воспитанницы школы-интерната-колледжа олимпийского резерва имени А. Молдагуловой (Темиртау) Ксении Игнатовой – 200 м на спине с результатом 02:14,17.

Турнир в Талдыкоргане являлся отборочным на предстоящий чемпионат мира по водным видам спорта (г. Фукуока, Япония). Так, по итогам ЧРК, в страну восходящего солнца поедут шесть казахстанских спортсменов, в числе которых наша Ксения Игнатова, завоевавшая пять золотых медалей.

В прошлом году после всех успешных выступлений уроженка Сарани заняла верхнюю строчку в национальном рейтинге среди своих сверстниц и стала первой претенденткой на участие в Азиатских играх в 2023 году.