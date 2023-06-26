Карагандинец пытался покончить с собой из-за свадьбы бывшей жены

Фото: скриншот с видео

Карагандинцы спасли мужчину, пытавшегося спрыгнуть с моста, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

"25 июня в 21:30 неизвестный мужчина пытался спрыгнуть с моста по проспекту Бухар жырау. Попытка суицида была пресечена проезжавшими мимо гражданами. Жители передали мужчину подъехавшему наряду полиции", — отмечается в сообщении.

Сотрудниками полиции в отношении 29-летнего жителя города возбуждено административное производство.

На такой шаг мужчина решился после выпитого алкоголя, причина - бывшая жена вышла замуж, сообщили в МВД.