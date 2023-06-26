Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Карагандинец пытался покончить с собой из-за свадьбы бывшей жены
скриншот с видео Сегодня, 07:42
122
Сегодня, 07:42
122
Фото: скриншот с видео

Карагандинец пытался покончить с собой из-за свадьбы бывшей жены

Карагандинцы спасли мужчину, пытавшегося спрыгнуть с моста, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

"25 июня в 21:30 неизвестный мужчина пытался спрыгнуть с моста по проспекту Бухар жырау. Попытка суицида была пресечена проезжавшими мимо гражданами. Жители передали мужчину подъехавшему наряду полиции", — отмечается в сообщении. 

Сотрудниками полиции в отношении 29-летнего жителя города возбуждено административное производство.  

На такой шаг мужчина решился после выпитого алкоголя, причина - бывшая жена вышла замуж, сообщили в МВД.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 07:42
122
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх