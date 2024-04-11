Какой будет вторая декада апреля: прогноз погоды в Казахстане

В Казгидромете подготовили прогноз погоды по Казахстану на 10-20 апреля, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"В течение второй декады практически на всей территории страны ожидаются осадки, в начале декады на северо-западе, севере, центре, востоке страны в ночные часы - дождь с переходом в снег, днем дождь, туман. 12 апреля на востоке страны временами прогнозируются сильные осадки. На западе, юге, юго-востоке пройдут дожди с грозами, в горных районах юга, юго-востока республики - вероятны сильные дожди. По республике ожидается усиление ветра до 15-28 м/с", - сказала пресс-секретарь РГП “Казгидромет” Алина Исмагулова.

Лишь в отдельные дни ожидается кратковременное прекращение осадков.

На западе страны в первой половине декады ожидается понижение температуры воздуха ночью от +5+10°С до +3+8°С, днём от +20+25°С до +15+20°С, затем повышение ночью до +10+15°С, днем до +23+28°С.

На северо-западе ожидается постепенное повышение температуры воздуха ночью от -3+5°С до +8+15°С, днём от +12+18°С до +20+28°С.

На севере, в центре прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха ночью от -1-6°С до +7+15°С, днем от +5+12°С до +17+25°С.

На востоке республики в начале декады - понижение температуры воздуха ночью до -2-10°С, днём до +5+13°С, затем с 16 апреля повышение ночью до 0,+5°С, днем до +10+17°С. В конце декады – понижение ночью до -3+2°С, днем до +5+10°С.

На юге постепенное повышение температуры воздуха ночью от +3+10°С до +13+18°С, днём от +12+20°С до +22+30°С.

На юго-востоке в начале декады понижение ночью до 0,+8°С, днем до +10+18°С, затем с 15 апреля – повышение ночью до +3+10°С, днем до +17+25°С.