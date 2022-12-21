Какими будут пособия на детей в 2023 году

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Единовременное пособие на рождение ребенка, выплачиваемое из государственного бюджета на первого, второго и третьего ребёнка, с 1 января 2023 года составит 131 100 тенге, а при рождении четвертого и ребёнка и более — 217 350 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом сообщили в департаменте комитета труда и соцзащиты Алматы.

Пособие при рождении двух и более детей назначается и выплачивается на каждого ребенка.

Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком по достижении им возраста 1,5 лет :

На первого ребёнка — 19 872 тенге; На второго ребёнка — 23 495 тенге; На третьего ребёнка — 27 083 тенге; На четырёх и более детей составляет 30 705 тенге.

Также многодетным матерям — обладателям подвесок "Күміс алқа" и "Алтын алқа" или получившим ранее звание "мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени, ежемесячное пособие увеличится до 22 080 тенге.

Специальное государственное пособие многодетным семьям, имеющих четырёх и более несовершеннолетних совместно проживающих детей ( в т. ч. студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет) с 1 января 2023 года будет увеличено в связи с изменением размера месячного расчетного показателя и составит:

На семью с четырьмя детьми — 55 304 тенге; На семью с пятью детьми — 69 138 тенге; На семью с шестью детьми— 82 973 тенге; На семью с семью детьми — 96 807 тенге;

Семьям, имеющим восемь детей и более, четыре месячных расчетных показателя на каждого ребенка (один МРП — 3450тг);

Размер пособия воспитывающему ребенка с инвалидностью с 01.01.2023 г. составит 56 794 тенге.