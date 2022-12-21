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Лента новостей

рixabay Вчера, 08:00
587
Вчера, 08:00
587
Фото: рixabay

Какими будут пособия на детей в 2023 году

Единовременное пособие на рождение ребенка, выплачиваемое из государственного бюджета на первого, второго и третьего ребёнка, с 1 января 2023 года составит 131 100 тенге, а при рождении четвертого и ребёнка и более — 217 350 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом сообщили в департаменте комитета труда и соцзащиты Алматы.      

Пособие при рождении двух и более детей назначается и выплачивается на каждого ребенка.                                      

      Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком по достижении им возраста 1,5 лет :

  1. На первого ребёнка — 19 872 тенге;
  2. На второго ребёнка — 23 495 тенге;
  3. На третьего ребёнка — 27 083 тенге;
  4. На четырёх и более детей составляет 30 705 тенге.

Также многодетным матерям — обладателям подвесок "Күміс алқа" и "Алтын алқа" или получившим ранее звание "мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени, ежемесячное пособие увеличится до 22 080 тенге.

Специальное государственное пособие многодетным семьям, имеющих четырёх и более несовершеннолетних совместно проживающих детей ( в т. ч. студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет) с 1 января 2023 года будет увеличено в связи с изменением размера месячного расчетного показателя и составит:

  1. На семью с четырьмя детьми — 55 304 тенге;
  2. На семью с пятью детьми — 69 138 тенге;
  3. На семью с шестью детьми— 82 973 тенге;
  4. На семью с семью детьми — 96 807 тенге;

Семьям, имеющим восемь детей и более, четыре месячных расчетных показателя на каждого ребенка (один МРП — 3450тг);

Размер пособия воспитывающему ребенка с инвалидностью с 01.01.2023 г. составит  56 794 тенге.

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#семья #выплаты #пособие #дети #многодетная семья #Казахстан
BaigeNews.kz
Вчера, 08:00
587
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