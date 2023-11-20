Какие меры принимаются в области Улытау для стабилизации цен на продукты питания

Улытауская область входит в число регионов с самыми высокими ценами на социально значимые продовольственные товары по стране. Аким области Берик Абдыгалиулы рассказал журналистам о принимаемых мерах для стабилизации цен, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

“Согласно статистике, у нас одни из самых высоких цен на социально значимые продовольственные товары по стране ввиду высоких логистических затрат и отсутствия крупных агроформирований. Регион обеспечивает себя только тремя видами продуктов, остальные завозятся из соседних областей”, - сказал на брифинге в СЦК аким области Берик Абдыгалиулы.

В связи с этим в сфере агропромышленного комплекса в области Улытау планируется реализация шести инвестиционных проектов на общую сумму семь миллиардов тенге и с созданием более 230 новых рабочих мест.

По словам главы региона, в рамках этих мероприятий будут открыты животноводческий комплекс на 10 тысяч голов скота с убойным цехом в Жанааркинском районе, птицефабрика по производству мяса птицы в Жезказгане, убойный цех по переработке мяса птицы в Сатпаеве, модернизация мукомольного комплекса в Жезказгане, выращивание картофеля и овощей на площади не менее 400 гектаров, внедрение засухоустойчивых кормовых культур с созданием кормовых севооборотов на площади 100 гектаров.

Реализация этих проектов позволит на 30% обеспечить внутренний рынок мясом птицы, молочной продукцией, картофелем и овощной продукцией.

Кроме того, для стабилизации цен в области сформирован региональный Стабилизационный фонд. Для работы Стабфонда выделено 1,6 миллиарда тенге, закуплено более 4,5 тысячи тонн продуктов.

По программе повышения доходов сельского населения "Ауыл Аманаты" предусмотрено 440 микрокредитов под 2,5% годовых на общую сумму 3,4 миллиарда тенге, на сегодня принято 415 заявок на сумму 3,3 миллиарда тенге, из них одобрено 162 заявки на сумму 1,3 миллиарда тенге.