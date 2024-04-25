Какие меры будут приняты для борьбы с природными катаклизмами, рассказал президент

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на ХХХІІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана "Единство. Созидание. Прогресс", отметил, что предстоит решить сложную задачу создания достаточно эффективной системы борьбы со стихиями, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Так, по словам президента, нужно фактически заново выстроить взаимодействие государства и науки, чтобы принимать превентивные меры для борьбы с природными катаклизмами.

Отметим, Глава государства поручил восстановить Казахский гидромелиоративно-строительный институт в Таразе и усилить Институт сейсмологии в Алматы. Вместе с тем, особое внимание будет уделено изучению и сдерживанию климатических изменений. Предстоит реорганизовать всю систему управления водным хозяйством, включая такие компании, как "Казводхоз" и "Нуринский групповой водопровод".

"Практически все дамбы и водохранилища нашей страны были построены еще в 50-70-х годах прошлого века. Из-за нехватки современных регулирующих водохозяйственных сооружений текущие паводки оказались гораздо более масштабными по своим последствиям, чем они могли бы быть. Поэтому в 11 регионах Казахстана будут построены 20 новых и реконструированы 15 действующих водохранилищ, что позволит значительно снизить риски затопления 134 населенных пунктов", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

В Концепцию развития управления водными ресурсами будут добавлены меры по предотвращению и снижению последствий паводков, учитывающие передовой международный опыт.

Кроме того, планируется обновление технической базы Министерства по чрезвычайным ситуациям, усиление его обеспеченности спецтехникой, вертолетами и самолетами. Будет также воссоздана Национальная гидрогеологическая служба, которая займётся разведкой и охраной подземных водных ресурсов.

"Вместе с тем нужно хорошо понимать, что состояние окружающей среды – это наша общая ответственность. Нужно формировать в обществе экологическую культуру, продвигать принципы бережного отношения к природе. По моей инициативе в стране проходит общенациональная кампания "Таза Қазақстан". Она также пройдет в регионах, пострадавших от паводков. Предупреждаю, это вовсе не разовая акция: нам нужно постоянно уделять внимание озеленению и очистке территорий во всех регионах. Если каждый из нас будет вносить вклад в общее благо, то наша страна станет только лучше", - сказал президент.

Также из выступления президента стало ясно, что после паводков начнётся новый этап развития сёл и городов.

"Мы должны привести наши города и поселки в надлежащее состояние. Каждый дом, двор, жилой комплекс, парк и прочее не должны остаться без внимания акимов и общественности. Граждане должны проявить высокую активность, ведь речь идет о здоровой и привлекательной среде обитания. С вандалами будем поступать по закону", - подчеркнул глава государства.

Он поручил акимам при содействии Правительства взяться за обустройство дорог местного значения. Работа по указанным направлениям будет включена в перечень основных индикаторов, по которым будет оцениваться работа акимов.