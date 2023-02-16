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Сегодня, 06:18
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113Фото: pixabay.com
Какие красивые автономера оказались самыми дорогими в Казахстане
В Казахстане автомобилисты потратили на покупку красивых номеров почти шесть миллиардов тенге только за последний год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
По данным "Правительства для граждан", самыми дорогими являются комбинации с одинаковыми буквами, начинающиеся с двух нулей. К классу VIP также относится номер с тремя семёрками. Такие обозначения владельцам обходились в 285 МРП, то есть почти в 873 тысячи тенге.
Больше остальных красивые номера любят алматинцы. В 2022-м они приобрели семь тысяч нестандартных регистрационных знаков. Благодаря этому в госбюджет поступило почти 2,4 миллиарда тенге. Жители других регионов оказались куда скромнее.
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