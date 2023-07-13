Как защитить детей от падения из окон, рассказали спасатели и детский омбудсмен

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Частота падений маленьких детей из окон городских многоэтажек - пугает. Практически каждую неделю в СМИ публикуются печальные новости. Только в июне в Казахстане спасатели зарегистрировали 35 таких случаев, передает корреспондент BaigeNews.kz.

В Шымкенте с начала года из окон выпало три ребенка, один из них от полученных травм скончался, двое получили множественные травмы, которые скажутся на качестве их дальнейшей жизни. Спасатели говорят, практически всегда дети падают из окон, когда родителей нет дома, реже, когда те отлучились в другую комнату и оставили малыша одного.

"Часто трагедии случаются когда родителей нет дома. Происходит это когда родители оставляют ребенка, отвлекаются идут в другую комнату, приходят а ребенка нет. Он может заиграться или просто выглянуть в окно посмотреть на играющих детей или птичку, и выпасть, за считанные секунды может произойти трагедия. Мы рекомендуем изначально говорить детям, что окна представляют собой опасность. Не подносить, даже совсем малышей, к окнам, не показывать что там, на улице. Ребенок видит, что там играют, а затем когда его оставляют одного он не осознавая опасности пытается приблизиться к окну, опирается на москитную сетку и все", - говорит начальник отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС по городу Шымкенту, подполковник гражданской защиты Ирисмат Махмудов.

Москитные сетки — главный враг детей. Хотя официально заявляется что они выдерживают до 20 килограммов, нередко вместе с ними выпадают довольно маленькие дети. Спасатели говорят, дети, да и взрослые, думают, что москитные сетки являются барьером между улицей и квартирой, но это лишь иллюзия.

"Не доверяйте противомоскитным сеткам, они не защищают от выпадения, а только способствуют трагедии. Ребенок думает, что это преграда, чувствует себя в безопасности, но часто падает вниз вместе с сеткой. Чтобы избежать таких случаев, рекомендуется оборудовать окна специальными замками, чтобы они позволяли открывать окна на несколько сантиметров, так можно проветрить помещение, а ребенок не выпадет из окна, не сможет его открыть. Фиксаторы крепятся на раму окна по принципу дверной затворки с цепочкой. Их стоимость пределах 5 тысяч тенге, это цена безопасности ребенка. Департамент по ЧС напоминает элементарные правила безопасности, не оставляйте детей без присмотра, особенно в тех случаях, ели ребенок долго спит. Рекомендуется убрать мебель от окон, с ее помощью ребенок может залезть к окну и выпасть", - предостерегает представитель ЧС.

Спасатели говорят, несколько лет назад они вынесли предложение в местный акимат, чтобы застройщики еще при строительстве в домах сами устанавливали фиксаторы, и закладывали их стоимость в проектно-сметную документацию, правда, делают так не все. При этом у некоторых семей в действительности нет средств чтобы установить фиксаторы на все окна в доме. На помощь малоимущим и многодетным иногда приходят спасатели, которые при помощи спонсоров, закупают фиксаторы и устанавливают их в квартирах.

Тем не менее, специалисты говорят, рассчитывать на чью-то помощь не надо. Родители несут полную ответственность за своих детей и должны думать об их безопасности.

"Основная причина выпадения детей из окон это оставление их без присмотра взрослых членов семьи, конечно это безответственность родителей, независимо от того многодетная это семья или нет. Это всеобщая безответственность населения, особенно среди родителей, которые 24 часа в сутки находятся рядом со своими детьми. Родители обязаны смотреть за детьми, просвещать, предупреждать их. Должна быть полная ответственность в отношении родителей, которые недоглядели за ребенком. Это межведомственная работа, нужны профилактические меры. Принимать участие в этом должно здравоохранение, образование, правоохранительные органы, акимат должен держать это на контроле", - уверена Жанетта Жазыкбаева уполномоченная по правам ребенка в городе Шымкент.

Уполномоченная по правам ребенка уверена, законодательство нужно менять и ужесточать ответственность родителей за оставление детей без присмотра. Но и сейчас такая статья в законе есть, правда не ко всем неосмотрительным родителям ее применяют.

"У нас законы все есть, они вроде работают, но полиция не всегда хочет привлекать к ответственности родителей, а их нужно привлекать, причем к уголовной ответственности, это штраф или общественные работы. Это не лишение прав, но это будет уроком для других. Законодательство нужно усиливать в части ответственности родителей. Думаю со школьной скамьи нужно проводить профилактические мероприятия с детьми. А в больницах и поликлиниках разговаривать с будущими родителями про ответственность перед своими детьми. Сейчас их этому не учат ни родители, ни медики, пока трагедия не случится, никто им ничего не говорит", - говорит Жанетта Жазыкбаева уполномоченная по правам ребенка в городе Шымкенте.

По законодательству нашей страны, за оставление ребенка в опасности на родителя может налагаться штраф до 100 МРП, либо исправительные работы в том же размере. Если ребенок получит тяжелые травмы, штраф увеличится до 2 000 месячных расчетных показателей, чуть меньше 7 миллионов тенге. Если ребенок, оставленный без присмотра, погибнет, родителям может грозить срок лишения свободы до трех лет.