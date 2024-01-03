Techno Women будет активно участвовать в формировании новой экономической модели в РК - Азиза Шужеева

Организация Techno Women будет активно участвовать в формировании новой экономической модели в Казахстане. Об этом на своей странице в Facebook написала член нацкомиссии по делам женщин Азиза Шужеева, передаёт BaigeNews.kz.

"Хочу всем пожелать, чтобы этот год прошел под этим девизом: "Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед". Эту цитату я взяла из заголовка интервью с нашим Президентом. Читая статью президента Касым-Жомарта Токаева, я понимаю, что наша организация будет активно участвовать в формировании новой экономической модели, так как именно мы продвигаем повестку развития "цифровой экономики" в Казахстане", - написала Азиза Шужеева.

По её словам организация вносит вклад в развитие казахстанского общества, через продвижение прогрессивных инициатив и проектов, через повышение цифровых компетенций девочек и женщин.

"В 2024 году у нас большие планы. Мы запускаем интересные образовательные проекты не только для девочек и женщин, но и для всех желающих ребят. Начнет работу Академия TechnoWomen, будут запущены сертификационные курсы по мастерству питчинга для стартаперов, по цифровой трансформации для МСБ, по безопасности в цифровом мире. В партнерстве с Astana_hub и EPAM Kazakhstan будет продолжена программа "IT-Aiel". Плюс мы планируем реализовать масштабную образовательную и менторскую программу совместно с нашими коллегами из всех стран Центральной Азии", - написала она.

Азиза Шужеева также добавила, что цифровая экономика открывает для женщин огромные возможности. "Мы будем продвигать наши идеи и проекты, чтобы девочки и женщины нашей страны обладали прогрессивными знаниями и технологиями, а также улучшали свою жизнь".