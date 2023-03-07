Как в боулинге: в ВКО автомобили скатываются с горы из-за гололёда

Фото: Кадр из видео

Потепление и снегопад стали настоящим вызовом для алтайских водителей в Восточно-Казахстанской области. На дорогах города образовалась наледь, из-за которой автомобили не могли заехать в горку и скатывались, словно шары в боулинге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Noks.kz.

Коммунальщики ещё не успели подсыпать скользкие участки. Из-за этого сегодня с утра автовладельцам пришлось буквально штурмовать сложный подъём на улице Горького.

Водители на джипах и нивах с лёгкостью преодолевали его, а вот остальные легковушки и даже ГАЗель никак не могли подняться в гору, поворачивая на соседнем перекрёстке. Машины буксовали, пытаясь подняться вверх. Их разворачивало и скатывало назад. Поперёк дороги развернуло ГАЗель, водитель пытался уехать со сложного участка, но удалось это ему не сразу.

Тем временем очевидцы сняли, как на подъёме образовалась вереница машин. Два встречных потока не могли разъехаться пока с помощью прохожих не удалось вытолкать с середины проезжей части буксующую там легковушку.

Некоторые водители так и не смогли преодолеть скользкий подъём, развернулись и поехали в объезд.