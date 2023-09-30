Как работает медицинская бригада сборной Казахстана на Азиаде в Ханчжоу

Болельщики из Казахстана с замиранием сердца следят за выступлением соотечественников на XIX летних Азиатских играх в китайском Ханчжоу. Но не многие задумываются о том, что за победами атлетов стоят не только тренеры, но и медицинская бригада.

Корреспондент Baigenews.kz встретился в Атлетической деревне Азиады с руководителем службы по научной работе и стратегическому развитию Национального центра спортивной медицины и реабилитации Абылайханом Батыровым и узнал все подробности о закулисье работы врачей на Играх.

Фото: Альберт Ахметов

— Сколько дней спортивные медики Казахстана уже находятся в Ханчжоу?

— Первым чартером 20 сентября прилетели 18 специалистов. После этого вторым чартером прилетели еще 6 специалистов. Каждый новый чартер привозит еще по шесть специалистов. 13 человек прилетают регулярными рейсами, то есть, непосредственно с командами. Суммарно на Азиаде с командой Казахстана 49 специалистов, из них 19 врачей, три координатора, остальные — массажисты. Здесь у нас на Азиатских играх работают специалисты непосредственно с командами и у кого нет занятости на тренировочных процессах или работы на соревнованиях, дежурят в оперштабе — нашем медицинском кабинете на 25 этаже в восьмом блоке.

— А медикаменты местные, китайской стороны?

— Нет, мы привезли с собой медикаменты, спортивное питание и своё оборудование для реабилитации, быстрого восстановления наших спортсменов на каждый день. У нас дежурит как минимум 1-2 врача и 3-4 массажиста, которые обслуживают именно тех спортсменов, которые получили травмы, и которые приболели. Мы изначально продумали и попросили, чтобы каждому медицинскому персоналу добавили по два багажа, то есть, одним багажом свои вещи везли, а второй багаж — это медикаменты и оборудование у врачей и кушетки у массажистов. Помимо этого у нашей группы медиков ещё был свой дополнительный багаж на чартерных рейсах, в котором мы привезли лекарственные препараты, БАДы. Мы сюда довезли без проблем, это было всё организовано при непосредственном участии ДРС.

— Наши спортсмены, надеюсь, все здоровы?

— Здесь в Ханчжоу очень влажный климат и у большинства спортсменов жалобы на респираторные болезни, кашель появляется из-за кондиционеров, на улице на открытом воздухе очень высокая влажность и жарко, а заходят в помещение и их очень сильно обдувает. Из 525 отечественных атлетов в день к нам приходят около 30 спортсменов. Да, кто-то по болезни, кто-то может растянуть ногу, а кому-то нужно манипуляционные методы провести, то есть, тейпирование или реабилитацию на аппаратах. И это не считая, что сами врачи оказывают помощь также на местах соревнований.

— А график тоже сами составляете?

— Ежедневно под руководством генерального директора НЦСМиР Азамата Нурматова у нас проходят общие собрания, где мы составляем план рабочего процесса между специалистами, назначаем дежурства. В бригаду на выезд непосредственно на соревгования входят врачи для оказания неотложной помощи и специалисты для подготовки непосредственно на соревнованиях, у нас по всем видам спорта закреплены врачи и массажисты. На всех медикаментов и оборудования хватает, государство выделило средства и обеспечило, организационные вопросы оперативно решались.

— Каждая страна везет своих медиков. А что тогда делает медицинская служба со стороны организаторов соревнований?

— На Азиаде в Ханчжоу всё организовано четко. У них есть своя поликлиника. Я сам несколько дней сопровождаю туда наших спортсменов на диагностику.

Например, в киберспорте у нашего спортсмена появились жалобы на то, что у него ухудшилось зрение. Мы провели всю диагностику, выявили проблему, но так, как они не смогли предоставить очки, нас отправили в госпиталь в город. ДРС нам предоставил машину по нашим заявкам и мы отправились в госпиталь уже точечно, детально всю диагностику повторно прошли.

Выяснилось, что проблема со зрением была у спортсмена до Азиады, он не привёз очки сюда свои. Второй спортсмен представляет современное пятиборье, было падение с лошади, сразу организаторы предоставили диагностку — КТ, рентген, все, что нужно. Схема работы медицинской службы оргкомитета – оказание первой помощи, но реабилитация не входит в их услуги.

То есть, обследовать, в случае необходимости наложить гипс — без проблем, для точной диагностикт у них есть онлайн-переводчики, могут и на русский язык перевести, если кто-то не знает английского или китайского языков.

Дальше уже реабилитация – работа наших медиков, на основании данных от местной поликлиники наши медики индивидуально подбирают схему восстановления и реабилитации для спортсмена, все необходимое для этого у нас с собой.

Фото: Альберт Ахметов

— Как я знаю, наши медики постоянно проходят повышение квалификации за рубежом. Расскажите подробнее.

— В прошлом году в ноябре-декабре Национальный центр спортивной медицины и реабилитации организовал обучение для повышения квалификации спортивным врачам. Организация отправила в Белоруссию и Литву ряд своих специалистов, чтобы казахстанцы переняли свежие европейские методы.

Кроме того, мы организовали семинар — курсы повышения квалификации для тех специалистов, которые не поехали за рубеж, привлекли сюда немецких, иранских специалистов, а также из Индии, которые обучали, показывали новые методики.

И, конечно, наши врачи, массажисты, средний медперсонал проходят сертификацию на допуск клинической деятельности, чтобы оказывать медицинскую помощь. Все, кто находится здесь и в нашем центре работают — сертифицированные специалисты, то есть имеют лицензию на оказание медицинской помощи, в том числе массаж с восстановлением и так далее.

—А если травм нет, всё равно спортсмен к вашим специалистам идёт?

— Если даже травм нет, бывают такие механические проблемы - растяжения. У водников может сводить некоторые мышцы. Все УТС всех команд сопровождаются нашими специалистами — нашими врачами и массажистами. К каждой команде привязаны наши врачи. То есть, они уже знают специфику своего вида спорта, знают, какие травмы могут быть и что нужно для профилактики этих травм, обязательно спортсмены получают массаж. И есть наши рекомендации им, как делать растяжку для профилактики травм. Секрет профилактики травм простой: в каждом виде спорта необходимо делать растяжку не только до самих тренировок, как все думают, но и после тренировок.