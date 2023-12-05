Как поддерживают аграриев в Жамбылской области, рассказал глава региона
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На поддержку сельскохозяйственной отрасли в Жамбылской области в виде субсидий выделено 25,1 миллиарда тенге в этом году, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Аким региона Ербол Карашукеев сообщил, что государственная поддержка позволила аграриям приобрести 1,5 тысячи единиц сельхозтехники, 552 крестьянским хозяйствам – высокопродуктивные семена.
Поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 5,8 процента, овец - на 9,8 процента, лошадей - на 9,7 процента. Рост производства мяса составил 3,6 процента, молока – 1,4 процента.
В рамках средств, выделенных из чрезвычайного резерва правительства РК для возмещения ущерба крестьянским хозяйствам из-за дефицита поливной воды, оказана поддержка 358 сельхозтоваропроизводителям на 2,7 миллиарда тенге.
Реализуются семь инвестпроектов в АПК, стоимостью 8,6 миллиарда тенге.
"Их реализация позволит создать в регионе 159 рабочих мест. Четыре проекта уже запущены. Они позволят увеличить мощность овощехранилищ на 41 тысячу тонн, молокоперерабатывающих предприятий на семь тысяч тонн, производство мяса – на 7,5 тысячи тонн", - отметил аким региона.
Карашукеев сообщил, что по итогам года валовая продукция сельского хозяйства будет доведена до 535 миллиардов тенге.
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