Как было на самом деле: продолжение истории про погорельцев алматинского ЖК "Аккент"

Сотрудники акимата Алматы обошли всех погорельцев ЖК "Аккент". Есть ли недовольные, как провели ремонт, насколько качественно рассказали сами люди, передаёт BaigeNews.kz.

Напомним, что 1 августа в жилом доме в микрорайоне Аккент произошёл пожар. Свыше 300 жителей дома были эвакуированы. Спустя два месяца после пожара жильцы вернулись в свои квартиры и повторно отпраздновали новоселье.

По словам жителя Ермека Нурбосынова, они застали страшную картину. Их квартиры, были практически уничтожены пожаром. Двери, стены — всё это было непригодно для жизни.

"Сильнее всего пострадал наш шестой этаж. Для нас это был удар. Нам пообещали быстро все сделать. Слово аким района сдержал. За короткий срок: с утра до ночи рабочие привели всё в порядок. Полностью заменили двери. Мы это дело в тот раз отпраздновали, пригласили всех, соседей из других домов, близких, зарезали барана, чтобы не было никогда таких чёрных дней. Очень благодарны, что нам помогли, быстро и дружно", — поделился своими впечатлениями Ермек Нурбосынов.

Ремонтом в квартирах занималось ТОО "Болашақ Құрылыс-S" на основе дефектных актов. По словам подрядчика, старались учесть пожелания индивидуально в рамках имеющегося бюджета. Ремонт начали с верхних этажей. Жители дома возвращались по мере готовности квартир: 10 сентября стартовал процесс заселения.

"Во всех квартирах стоял очень тяжелый запах. Здесь была применена технология озонирования. Это определенная обработка воздуха в квартирах, которая позволила исключить запах. Сейчас свежий воздух в домах, люди заехали, все довольны", – отметил управляющий проектом ТОО "Болашақ S құрылыс" Сергей Ковалёв.

Батима Кожекбаева проживает на втором этаже в 54 доме ЖК "Аккент" с 2020 года. После случившегося пожара в жилом комплексе, по завершении ремонта она вместе со своей семьей вернулась домой. Жительница пострадавшего призналась, что к ним часто приходит аким района.

"Спрашивает, как обстоят дела, предлагает помощь", — говорит она.

По её словам, сделать капитальный ремонт всех 96 квартир было не просто. В её квартире была заменена вся электрика, а также обои на идентичные до ремонта.

"Хорошо сделали, дома тепло и чисто. Недавно включили отопление. Выражаю огромную благодарность всем, кто приложил усилия к ремонту – акиму района, застройщику, а также рабочим", — отмечает Батима Кожекбаева.

В этом доме — 96 квартир. На их восстановление акиматом Алматы выделено 168,4 млн тенге. Из них 68,4 млн тенге были распределены на расселение и аренду съемных квартир для жителей на 2 месяца, а на остальные средства сделан ремонт внутри дома. Кроме того, застройщик выделил дополнительные 300 млн на ремонтные и восстановительные работы, чтобы жители скорее вернулись в свои квартиры.

"Акиматом был проведен ремонт внутриквартирный, а мы делали снаружи, работали параллельно. После провели озонирование, то есть обработку помещений специальным средством, чтобы не было запаха гари. Сделали ремонт общих площадей: восстановление кабелей, шахт, электрических панно, лифт привели в порядок, установили пожарное оборудование, пожарную сигнализацию", — сказал генеральный директор строительной компании Ayt Housing Complex, застройщик микрорайона "Аккент" Канат Ералиев.

Выяснились новые подробности по оказанию помощи семье погибшей девушки в ходе пожара этим летом в алматинском микрорайоне "Аккент". Помимо трехкомнатной квартиры, которую застройщик оформил на родителей погибшей Асель Бекмухаметовой, им были погашены два кредита.

Они числились на матери девушки, на сумму свыше 2,2 млн тенге. Средства на поминальный обед в размере 1 млн тенге также были выделены застройщиком. Глава строительной компании не раскрывал эти данные, пока не начали появляться различные слухи в СМИ и соцсетях. Кто-то распространяет информацию, что семье погибшей Асель не оказывается никакая помощь.

Также акиматом района были организованы похоронные мероприятия и выдана финансовая помощь в сумме 700 тысяч тенге.

Во время обхода акима Алатауского района 13 октября состоялась встреча с семьями Асель и пострадавшей девушки. Отец Асель попросил помощь в погашении потребительского кредита в размере 3 млн. тенге перед БВУ, который оформлен на старшую дочь Айжан Бекмухаметову. Айжан получила переломы при падении с балкона во время пожара и в настоящее время является нетрудоспособной. Застройщик обещал оказать финансовую поддержку в сумме 1 млн тенге на лечение девушки.

В другой семье пострадала девушка – студентка 2 курса КазУМОиМЯ им. Абылай хана. Она также является теперь нетрудоспособной. Её мать, Зульфия Куракбаева, попросила оказать помощь по ежегодной оплате за обучение дочери в размере 800 тысяч тенге.

На все обращения аким Алатауского района обещал оказать всю необходимую помощь, на что Зульфия Куракбаева выразила благодарность.