Как будут работать госслужащие на дистанционке и с гибким графиком

Фото: pixabay.com

В Казахстане приняли правила, регламентирующие дистанционную работу и гибкое рабочее время для госслужащих, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Online.zakon.kz.

Соответствующий приказ 29 мая подписал председатель Агентства по делам государственной службы.

Так, дистанционная работа или комбинированная дистанционная работа для работников устанавливается по соглашению сторон в период введения чрезвычайного или военного положения, объявления ЧС либо при введении иных ограничительных мероприятий, в т.ч. карантина, по решению госорганов, а также в других исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или здоровье работников.

Работодатель обязан обеспечить сотрудников всем необходимым для выполнения работы (оборудование, компьютеры, связь и т.п.) При этом устанавливается фиксированный учёт рабочего времени с соблюдением ограничений ежедневной продолжительности рабочего времени. Контроль и учёт времени ведут руководитель и кадровая служба.

Для работников, в том числе занятых на дистанционной работе, может устанавливаться режим гибкого рабочего времени. Режим гибкого рабочего времени устанавливается актом работодателя на основании заявления работника с указанием причин, режима времени и периода гибкого рабочего времени. Заявление подаётся через ИС "Е-қызмет" либо в ведомственной информационной системы по управлению персоналом.

Период применения режима гибкого рабочего времени не может превышать шести месяцев. Контроль и учёт времени ведёт кадровая служба.

Приказ Агентства по делам госслужбы вводится в действие с 12 июня 2023 года.