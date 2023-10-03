На заседании правительства утвердили Комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

В Минздраве отметили, что документ имеет важнейшее значение для развития онкологической помощи в стране.

Ежегодно злокачественные новообразования находят почти у 40 тысяч казахстанцев, умирает от болезни 13 тысяч пациентов.

Для разработки Комплексного плана создавалась рабочая группа с привлечением международных экспертов, менеджеров, онкологов, онкогематологов, онкопедиатров, радиационных онкологов, профессорско-преподавательского состава, представителей пациентских неправительственных организаций.

"Реализация мероприятий Комплексного плана предусмотрена в течение пяти лет с 2023 по 2027 годы по пяти основным направлениям: профилактика и управление факторами риска; высокоэффективная ранняя диагностика; развитие специализированного лечения; паллиативная помощь и реабилитация; развитие кадрового потенциала и науки", - сообщили в министерстве.

Реализация мероприятий, считают в ведомстве, позволит повысить доступность для жителей страны современных технологий диагностики рака на ранних стадиях – за счёт широкого использования низкодозной компьютерной томографии для диагностики заболеваний легких на начальных этапах развития, определения инфицирования вирусом папилломы человека как фактора риска патологии шейки матки. Значительно повысится возможность обследования на современных аппаратах лучевой диагностики с использованием компьютерной, магнитно-резонансной, позитрон-эмиссионной томографии, радиоизотопных исследований, предусмотрено активное внедрение возможностей телемедицины, искусственного интеллекта.

"Онкологические пациенты будут иметь возможность получать современное лучевое лечение на уровне мировых стандартов в каждом регионе Казахстана за счёт установки самого новейшего оборудования. В каждом региональном онкологическом центре будут созданы комфортные условия для пациентов при получении лекарственного лечения. Пациенты, живущие в сельской местности, получат возможность использования мобильных услуг передвижных медицинских комплексов, повысится качество паллиативной помощи и реабилитации", - заявили в Минздраве.

Большое значение в плане уделено подготовке медицинских кадров. Онкологи страны будут направлены на переподготовку и повышение квалификации в ведущие онкологические центры мира.

Большой вклад в модернизацию онкологической помощи страны внесет Общественный фонд "Қазақстан Халқына", с участием которого будут установлены современные аппараты для лучевой терапии – линейные ускорители, диагностическое оборудование: компьютерные и магнитно-резонансные томографы с функцией виртуальной симуляции для планирования лучевой терапии; будут приобретены современные противоопухолевые препараты для лечения онкологических, онкогематологических заболеваний у взрослых и детей. Также за счёт средств фонда медицинские специалисты онкологической помощи страны пройдут повышение квалификации за рубежом.