Как бороться с осенней хандрой, рассказал психолог

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Клинический психолог Юрий Грязев рассказал о том, как избавиться от осенней хандры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Общественную службу новостей.

"Многие с приходом осени могут чувствовать сонливость, подавленность, спутанность мыслей, вялость. На самом деле, ничего страшного не происходит. Нужно всего пару дней переждать. Психика и нервная система приспособятся", - сказал специалист.

Лучшим лекарством при этом состоянии психолог считает любимый плед, что-нибудь вкусное и хорошее кино, желательно комедия.

Поможет справиться с хандрой также музыка, поднимающая настроение. Она будет стимулировать выработку эндорфинов - "гормонов радости".

Эксперт советует забыть про перфекционизм и трудоголизм, ограничить физические нагрузки. Лучше сходить на массаж и расслабиться. Можно начать медитировать.