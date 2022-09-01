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pixabay.com Вчера, 22:53
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Фото: pixabay.com

Как бороться с осенней хандрой, рассказал психолог

Клинический психолог Юрий Грязев рассказал о том, как избавиться от осенней хандры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Общественную службу новостей

"Многие с приходом осени могут чувствовать сонливость, подавленность, спутанность мыслей, вялость. На самом деле, ничего страшного не происходит. Нужно всего пару дней переждать. Психика и нервная система приспособятся", - сказал специалист.

Лучшим лекарством при этом состоянии психолог считает любимый плед, что-нибудь вкусное и хорошее кино, желательно комедия. 

Поможет справиться с хандрой также музыка, поднимающая настроение. Она будет стимулировать выработку эндорфинов - "гормонов радости".

Эксперт советует забыть про перфекционизм и трудоголизм, ограничить физические нагрузки. Лучше сходить на массаж и расслабиться. Можно начать медитировать.

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#здоровье #психологическая помощь
Вчера, 22:53
174
Журналист

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