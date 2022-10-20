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Изъятые у коррупционеров деньги начнут направлять на строительство школ уже в ноябре — Алихан Смаилов
В рамках рабочей поездки в Туркестанскую область премьер-министр РК Алихан Смаилов провёл совещание по вопросам комплексного социально-экономического развития региона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.
Аким области Дархан Сатыбалды рассказал о текущей ситуации в регионе, основных экономических показателях и ходе реализации инвестиционных проектов. С докладами также выступили министры индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, культуры и спорта — Даурен Абаев, первый вице-министр энергетики Мурат Журебеков, вице-министры сельского хозяйства Женис Осербай и просвещения — Гани Бейсембаев.
Заслушав выступающих, премьер отметил, что в этом году на развитие области в республиканском бюджете было предусмотрено свыше 367 миллиардов тенге. Ещё более 100 миллиардов тенге выделено при уточнении бюджета.
"Эти средства направлены на развитие инженерной инфраструктуры, решение социальных вопросов и поддержку агропромышленного комплекса региона. До конца года осталось мало времени, поэтому нужно обеспечить целевое и эффективное использование бюджетных средств для достижения намеченных результатов", — сказал Алихан Смаилов.
Он также акцентировал внимание на необходимости обеспечить сохранность мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи. Премьер-министр подчеркнул, что в настоящее время вокруг уникального объекта ведётся интенсивное строительство, значительно увеличилось и количество его посетителей. В этой связи акимату требуется строго соблюдать рекомендации ЮНЕСКО и других международных организаций.
Переходя к экономическому блоку вопросов, Алихан Смаилов отметил, что для повышения благосостояния граждан нужно в первую очередь принимать меры по запуску новых инвестиционных проектов, способных дать импульс развитию региона. Так, в текущем году в области запланирована реализация 29 проектов на 33 миллиарда тенге, дополнительно прорабатываются еще 74 проекта на 1,9 триллиона тенге.
"За счёт реализации таких проектов появятся новые рабочие места. Акимату нужно продолжить работу по созданию условий для привлечения крупных инвесторов, а также обеспечить качественную реализацию запланированных проектов в намеченные сроки", — сказал Алихан Смаилов.
Кроме того, глава правительства отметил необходимость эффективно использовать все имеющиеся рыночные механизмы для недопущения нехватки и необоснованного роста цен на продукты питания, проводить комплексную работу по развитию инфраструктуры и агропромышленного комплекса области, а также принять меры по увеличению количества ученических мест в регионе по Нацпроекту "Комфортная школа".
"По поручению Главы государства изъятые у коррупционеров средства теперь будут направляться на строительство школ и пристроек к ним. На сегодня по республике речь идёт о порядка 100 миллиардах тенге. Выделение средств начнётся уже в ноябре", — подчеркнул премьер-министр.
В заключение он напомнил, что в Послании народу Глава государства обозначил конкретные шаги, которые будут способствовать социально-экономическому развитию всей страны. Среди них расширение местного самоуправления, возврат неиспользуемых земель, строительство новых школ, модернизация сельской медицины и многое другие.
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