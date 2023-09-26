Известный фотограф без вести пропал в Актау

Жители Актау распространяют ориентировку о пропаже известного в городе фотографа Бауржана Асылбаева, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили волонтёры движения Lider.kz, в последний раз мужчину видели вечером 22 сентября у дома №7 в 8 микрорайоне. При себе у него был рюкзак.

Приметы: рост 165-170 сантиметров, среднего телосложения.

Был одет в серую спортивную куртку, джинсы и кроссовки.

Тех, кто владеет информацией о пропавшем, просят позвонить по телефону: 8 (700) 499-72-92.