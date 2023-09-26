Известный фотограф без вести пропал в Актау
Вчера, 15:44
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Вчера, 15:44Вчера, 15:44
473Фото: facebook.com/baurphoto
Жители Актау распространяют ориентировку о пропаже известного в городе фотографа Бауржана Асылбаева, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили волонтёры движения Lider.kz, в последний раз мужчину видели вечером 22 сентября у дома №7 в 8 микрорайоне. При себе у него был рюкзак.
Приметы: рост 165-170 сантиметров, среднего телосложения.
Был одет в серую спортивную куртку, джинсы и кроссовки.
Тех, кто владеет информацией о пропавшем, просят позвонить по телефону: 8 (700) 499-72-92.
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