  • 27 Сентября, 03:59
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Известный фотограф без вести пропал в Актау

Вчера, 15:44
АВТОР
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facebook.com/baurphoto Вчера, 15:44
Вчера, 15:44
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Фото: facebook.com/baurphoto

Жители Актау распространяют ориентировку о пропаже известного в городе фотографа Бауржана Асылбаева, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили волонтёры движения Lider.kz, в последний раз мужчину видели вечером 22 сентября у дома №7 в 8 микрорайоне. При себе у него был рюкзак.

Приметы: рост 165-170 сантиметров, среднего телосложения.

Был одет в серую спортивную куртку, джинсы и кроссовки.

Тех, кто владеет информацией о пропавшем, просят позвонить по телефону: 8 (700) 499-72-92.

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