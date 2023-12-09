Израиль разрушил Великую мечеть Омари в секторе Газа - ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разбомбила средневековую мечеть Омари в секторе Газа, вызвав широкомасштабные разрушения здания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал Al Ghad.

По заявлению ХАМАС отметил, что Израиль нанес удар по "большинству исторических памятников в секторе Газа, включая древние мечети и исторические церкви, которые были свидетелями благородства этого великого народа", включая разрушение 104 мечетей и трех исторических церквей, назвав это "отвратительным варварским преступлением".

На фотографиях, опубликованных СМИ, видны серьезные повреждения мечети: обвалившиеся стены и потолки, а также большая трещина в нижней части каменного минарета.

Журналисты Reuters из Газы опознали минарет на фотографии и сказали, что это минарет мечети Аль-Омари.

Представитель израильской армии не ответил на просьбу прокомментировать ущерб, нанесенный мечети.

По данным Министерства древностей Газы, мечеть Аль-Омари была построена на месте древнего языческого храма Марнаса, затем в начале исламских завоеваний она была преобразована в византийскую церковь, а затем в мечеть. В плане нынешней мечети сохранились части церкви, которая датируется двенадцатым веком нашей эры и построена в готическом стиле.