Изменились тарифы на проезд по БАКАД

С 1 января 2024 года изменилась оплата за проезд по Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге, передаёт BaigeNews.kz.

В связи с индексацией месячного расчетного показателя на 2024 год с 1 января 2024 года внесены изменения в стоимость проезда по БАКАД. Об этом сообщил акимат Илийского района Алматинской области. Напомним, МРП в 2024 году составляет 3 692 тенге.

Абонентская плата предусмотрена для владельцев автомобилей, зарегистрированных в зоне прохождения БАКАД — Карасайском, Илийском и Талгарском районах.