  • 5 Января, 07:08
  • BAIGENEWS

Изменились тарифы на проезд по БАКАД

Сегодня, 06:37
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barr.kz Сегодня, 06:37
Сегодня, 06:37
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Фото: barr.kz

С 1 января 2024 года изменилась оплата за проезд по Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге, передаёт BaigeNews.kz.

В связи с индексацией месячного расчетного показателя на 2024 год с 1 января 2024 года внесены изменения в стоимость проезда по БАКАД. Об этом сообщил акимат Илийского района Алматинской области. Напомним, МРП в 2024 году составляет 3 692 тенге.

Абонентская плата предусмотрена для владельцев автомобилей, зарегистрированных в зоне прохождения БАКАД — Карасайском, Илийском и Талгарском районах.

 

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