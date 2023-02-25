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  • Избили и забрали лошадь: трёх жителей Туркестанской области арестовали за самоуправство
ДП Туркестанской области Сегодня, 21:19
161
Сегодня, 21:19
161
Фото: ДП Туркестанской области

Избили и забрали лошадь: трёх жителей Туркестанской области арестовали за самоуправство

Жительница Туркестанской области рассказала полицейским, что неизвестные избили её сына и, угрожая оружием, забрали лошадь стоимостью три миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.
 
Сотрудники следственно-оперативной группы разыскали и установили личности подозреваемых.     

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДП Туркестанской области задержали трёх жителей Тулькубасского района.  Один из них оказался участником организованной преступной группы. Изъятый в качестве вещественного доказательства скот возвращен законному владельцу", — рассказали в департаменте.

В полиции уточнили, что досудебное расследование начали по  статье 389 УК РК (самоуправство). Подозреваемые взяты под стражу. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего.

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#полиция #ОПГ
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:19
161
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