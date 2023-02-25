Избили и забрали лошадь: трёх жителей Туркестанской области арестовали за самоуправство

Фото: ДП Туркестанской области

Жительница Туркестанской области рассказала полицейским, что неизвестные избили её сына и, угрожая оружием, забрали лошадь стоимостью три миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.



Сотрудники следственно-оперативной группы разыскали и установили личности подозреваемых.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДП Туркестанской области задержали трёх жителей Тулькубасского района. Один из них оказался участником организованной преступной группы. Изъятый в качестве вещественного доказательства скот возвращен законному владельцу", — рассказали в департаменте.

В полиции уточнили, что досудебное расследование начали по статье 389 УК РК (самоуправство). Подозреваемые взяты под стражу. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего.