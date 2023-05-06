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  • Из-за сообщения о бомбе эвакуировали посетителей ТРЦ в Костанае
ng.kz Сегодня, 04:18
82
Сегодня, 04:18
82
Фото: ng.kz

Из-за сообщения о бомбе эвакуировали посетителей ТРЦ в Костанае

Сообщение от неизвестного о якобы заложенном взрывном устройстве в ТРЦ "Mart" поступило вечером 5 мая, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ng.kz.

Посетителей ТРЦ в связи с этим эвакуировали.

"На место происшествия выехали специальные службы. После проведения проверки, факт не потвердился. Начато досудебное расследование по статье 273 УК РК", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Проводятся дальнейшие следственные действия.

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Сегодня, 04:18
82
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