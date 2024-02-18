Из-за непогоды остаются закрытыми трассы в семи регионах Казахстана

"КазАвтоЖол" обновил список республиканских трасс, на которых ограничено движение автотранспорта из-за снега, ветра, метели и низких температур воздуха, передаёт BaigeNews.kz.

По состоянию на 13:00 18 февраля, введено ограничение движения транспорта на 8 автодорогах республиканского значения в 7 областях.

Область Абай

"Омск-Майкапшагай" — от села Калбатау до села Бугаз (для всех видов).

Алматинская область

"Подъезд к турбазе Алма-Тау" (для грузового и общественного);

"Алматы-Ташкент-Термез" — от села Жанакурлыс до границы Жамбылской обл асти (для всех видов).

Восточно-Казахстанская область

"Омск-Майкапчагай" — от границы Абайской области до Зайсана.

Жамбылская область

"Алматы- Ташкент-Термез" — от границы Алматинской области до села Кордай (для всех видов), от села Кенен до села Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай) (для всех видов).

Область Жетысу

"Ушарал-Достык" — от станции Коктума до станции Достык (для всех видов).



Костанайская область

"Жезказган-Петропавловск" — от границы Улытауской области до Аркалыка (для всех видов).

Область Улытау