  • 18 Февраля, 14:27
  • BAIGENEWS

Из-за непогоды остаются закрытыми трассы в семи регионах Казахстана

Сегодня, 13:53
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay Сегодня, 13:53
Сегодня, 13:53
72
Фото: pixabay

"КазАвтоЖол" обновил список республиканских трасс, на которых ограничено движение автотранспорта из-за снега, ветра, метели и низких температур воздуха, передаёт BaigeNews.kz.

По состоянию на 13:00  18 февраля, введено ограничение движения транспорта на 8 автодорогах республиканского значения в 7 областях.

Область Абай 

  • "Омск-Майкапшагай" —  от села Калбатау до села Бугаз (для всех видов).

Алматинская область

  • "Подъезд к турбазе Алма-Тау" (для грузового и общественного);
  • "Алматы-Ташкент-Термез" —  от села Жанакурлыс до границы Жамбылской обл асти (для всех видов).

Восточно-Казахстанская область

  • "Омск-Майкапчагай" —  от границы Абайской области до Зайсана.

Жамбылская область

  • "Алматы- Ташкент-Термез" —  от границы Алматинской области до села Кордай (для всех видов), от села Кенен до села Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай) (для всех видов).

Область Жетысу

  • "Ушарал-Достык" —  от станции Коктума до станции Достык (для всех видов).


Костанайская область

  • "Жезказган-Петропавловск"  —  от границы Улытауской области  до Аркалыка (для всех видов).

Область Улытау

  • "Жезказган-Петропавлоск" —  от посёлка Улытау до границы Костанайской обл (для всех видов).

Самое читаемое

Наверх