Из-за непогоды остаются закрытыми трассы в семи регионах Казахстана
Сегодня, 13:53
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Сегодня, 13:53Сегодня, 13:53
72Фото: pixabay
"КазАвтоЖол" обновил список республиканских трасс, на которых ограничено движение автотранспорта из-за снега, ветра, метели и низких температур воздуха, передаёт BaigeNews.kz.
По состоянию на 13:00 18 февраля, введено ограничение движения транспорта на 8 автодорогах республиканского значения в 7 областях.
Область Абай
- "Омск-Майкапшагай" — от села Калбатау до села Бугаз (для всех видов).
Алматинская область
- "Подъезд к турбазе Алма-Тау" (для грузового и общественного);
- "Алматы-Ташкент-Термез" — от села Жанакурлыс до границы Жамбылской обл асти (для всех видов).
Восточно-Казахстанская область
- "Омск-Майкапчагай" — от границы Абайской области до Зайсана.
Жамбылская область
- "Алматы- Ташкент-Термез" — от границы Алматинской области до села Кордай (для всех видов), от села Кенен до села Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай) (для всех видов).
Область Жетысу
- "Ушарал-Достык" — от станции Коктума до станции Достык (для всех видов).
Костанайская область
- "Жезказган-Петропавловск" — от границы Улытауской области до Аркалыка (для всех видов).
Область Улытау
- "Жезказган-Петропавлоск" — от посёлка Улытау до границы Костанайской обл (для всех видов).
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