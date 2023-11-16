  • 16 Ноября, 16:19
  • BAIGENEWS

Иван Бреусов: Я всеми силами постараюсь прославить Казахстан

Сегодня, 15:46
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Иван Бреусов: Я всеми силами постараюсь прославить Казахстан Сегодня, 15:46
Сегодня, 15:46
102

Гость очередного выпуска программы "ИнтервьюерЫ" на BaigeNews.kz музыкант, музыкальный продюсер Иван Бреусов. В интервью он рассказал о своей карьере, жене, новых проектах, высказался о музыкальном плагиате на казахстанской эстраде, также ответил на вопрос награде Али Окапова. 

Самое читаемое

Наверх