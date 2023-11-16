Иван Бреусов: Я всеми силами постараюсь прославить Казахстан
Сегодня, 15:46
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Сегодня, 15:46Сегодня, 15:46
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Гость очередного выпуска программы "ИнтервьюерЫ" на BaigeNews.kz музыкант, музыкальный продюсер Иван Бреусов. В интервью он рассказал о своей карьере, жене, новых проектах, высказался о музыкальном плагиате на казахстанской эстраде, также ответил на вопрос награде Али Окапова.
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