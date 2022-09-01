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ІТ школа-лицей распахнула свои двери в Косшы
В динамично развивающемся пристоличном городе Косшы ко Дню знаний ввели в эксплуатацию ещё одну школу. Она рассчитана на 1200 ученических мест, передает корреспондент BaigeNews.kz.
Новая ІТ школа-лицей расположена на улице Желтоксан. Объект построили в рамках национального проекта "Качественное образование "Образованная нация".
Здание отвечает всем современным требованиям, созданы все условия для обеспечения детей качественным образованием.
"Помимо кабинетов новой модификации, имеются актовый зал на 667 мест, просторная столовая на 384 места, пять компьютерных и шесть лингафонных кабинетов", – уточнили в управлении образования Акмолинской области.
В торжественной церемонии открытия школы приняли участие секретарь областного маслихата Талгат Жунусов, руководитель областного управления образования Бейбит Жусупов и аким города Косшы Гайдар Касенов. Гости поздравили учеников и педагогов с праздником.
Ввод в эксплуатацию новой школы позволил снизить дефицит ученических мест на 77 процентов.
В этом году в IT школе-лицее будут заниматься около 2000 учащихся на двух языках. В первый класс зачислены 287 детей. Из 56 учителей, принятых в новую школу, десять – молодые специалисты.
"Кроме того, в Косшы до конца года запланирован ввод ещё одной школы на 1200 мест. Новое среднее учебное заведение снизит нагрузку на основную школу, расположенную в жилом массиве "Лесная поляна", в которой обучается 4,6 тысяч ребятишек. В следующем году будут введены ещё две школы, одна из которых строится за счет частных инвестиций", – проинформировали в ведомстве.
Напомним, в акмолинском регионе за счет средств областного бюджета продолжается строительство 14 школ примерно на 5,5 тысячи мест. В том числе на 120 мест в селе Отемис, на 80 в ауле Жана жол, на 300 в Шубары Целиноградского района; по 300 мест в селах Жибек Жолы и Жалтырколь Аршалынского района, по 80 мест – в Буланды района Биржан сал и Петровке Сандыктауского.
Возводятся учебно-воспитательный комплекс в Кокшетау (на 392 места), школа в поселке Бестобе Степногорского региона (300), а также два здания для организаций среднего образования по 1 200 мест каждое – в Кокшетау (пристройка к специальной школе-интернату №4) и Акколь (к СШ №4).
Стоит отметить, в густонаселенном Целиноградском районе число "трехсменных" школ, по информации местного отдела образования, сумели сократить до одной. В настоящее время в три смены работает единственная – в селе Шубар. Поэтому здесь возводят школу на 300 мест.
До 2025 года Казахстане планируется модернизировать пят тысяч школ, 470 из них, по 94 каждый год – в Акмолинской области. Это означает реконструкцию зданий, материально-техническое оснащение, пополнение учебно-методической литературы.
Сегодня на торжественную линейку в 546 школы региона пришли более 136 тысяч учащихся, в том числе около 15 тысяч первоклассников.
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