История одной закупки: по чьей вине гибнут деревья в Актобе
Сегодня, 13:00
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Сегодня, 13:00Сегодня, 13:00
115Фото: BaigeNews.kz
В этом выпуске проекта "История одной закупки" на BaigeNews.kz расскажем о том, как трудности по поливу деревьев в Актобе превратились в экологическую проблему. Всему виной - несостаявшиеся государственные закупки.
Объявили конкурс еще в конце февраля. Сумма лота оставляла 50 млн тенге. Неплохие деньги для организации, которая возьмется за обычный полив. Конкурс завершился, победителя выбрали и готовы были выделить ему деньги, но, тендера признали несостоявшимся. Подробнее - в выпуске.