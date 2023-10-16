История одной закупки: по чьей вине гибнут деревья в Актобе

В этом выпуске проекта "История одной закупки" на BaigeNews.kz расскажем о том, как трудности по поливу деревьев в Актобе превратились в экологическую проблему. Всему виной - несостаявшиеся государственные закупки.

Объявили конкурс еще в конце февраля. Сумма лота оставляла 50 млн тенге. Неплохие деньги для организации, которая возьмется за обычный полив. Конкурс завершился, победителя выбрали и готовы были выделить ему деньги, но, тендера признали несостоявшимся. Подробнее - в выпуске.