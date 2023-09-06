Использование IT-технологий для защиты прав детей обсудили в Генпрокуратуре

Вопросы безопасности детей обсудили на межведомственном совещании в Генпрокуратуре с участием руководителей министерств и уполномоченного по правам ребёнка, передаёт BaigeNews.kz.

На мероприятии говорили о причинах детского травматизма, работе по превенции детского суицида и преступности среди несовершеннолетних.

Также рассмотрены новые подходы использования IT-технологий для защиты прав детей и оказания поддержки семьям.

Генеральной прокуратурой презентован проект "Е-превенция", позволяющий повысить эффективность мер профилактики правонарушений.

"В вопросах профилактики подростковой преступности программа позволит изучать условия проживания, досуга трудных подростков, возможности для получения образования, наличие социальных проблем. В сфере профилактики преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних будет обеспечено фактическое посещение неблагополучных семей, многодетных и семей, где дети проживают с отчимом. Система позволит обеспечить достаточный уровень взаимодействия между заинтересованными органами: полиция, образование, социальные работники", - сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Проект апробируется в столице и Актюбинской области.

Министерством труда и социальной защиты населения также представлены возможности "Цифровой карты семьи", в которую интегрированы свыше 80 баз данных госорганов.

Уполномоченный по правам ребёнка Динара Закиева представила предложения законодательного характера относительно обеспечения безопасности детей, включающие более 50 поправок по вопросам насилия, жестокого обращения, выпадения детей из окон, лицензирования детских учреждений и буллинга.

Государственными органами данные предложения будут обсуждены на заседаниях рабочей группы.