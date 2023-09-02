Испанские футболистки объявили забастовку и требуют повышения зарплат
Сегодня, 03:29
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Сегодня, 03:29Сегодня, 03:29
117Фото: FIFA
Футболистки, выступающие в высшей женской лиге Испании, объявили забастовку и намерены бойкотировать первые два тура первенства. Они требуют внести изменения в коллективный договор, позволяющие сократить разрыв в зарплате с игроками мужских команд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.
Минимальная зарплата мужчин в первом дивизионе составляет 182 000 евро, а женщин - всего 16 000 евро.
Матчи лиги F, которые наверняка привлекут больше зрителей после победы испанок на чемпионате мира, должны начаться 8 сентября.
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