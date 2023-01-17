Лента новостей
- Грузовик въехал в газовую магистраль и оставил без газа часть Алматы 11:32 48
- Более 5 млн гектаров сельхозземель возвращено государству 11:26 59
- Цифровую карту сельхозугодий Казахстана составят к 2024 году 11:21 26
- Опреснительный завод "Каспий" в Актау восстановил работу 10:56 146
- Единый платёж с зарплаты ввели в Казахстане. Кто должен его отчислять 10:36 321
- Иностранные государства удовлетворили 50 запросов Казахстана на экстрадицию преступников 10:11 244
- Интерактивная карта возвращённых сельхозземель появилась в Казахстане 09:51 290
- Работа Мангистауского атомно-энергетического комбината оказалась в зоне риска 09:25 336
- Казахстан и Китай обсуждают упрощение визового режима для граждан 09:13 348
- Казахстан завоевал второе "золото" Универсиады-2023 08:51 449
- 53 человека заразились коронавирусом в Казахстане за сутки 08:31 344
- Объявлены окончательные итоги выборов депутатов сената 07:36 433
- Свыше 31 тысячи бутылок контрафактного алкоголя изъяли в Мангистау 06:16 425
- Одна из погибших в авиакатастрофе в Непале проживала в Казахстане 05:31 740
- Россиянка обманула сотни казахстанцев на миллионы тенге 04:52 7240
- Получить ряд услуг Отбасы банка можно с помощью eGov QR 03:27 806
- Казахстанский конькобежец стал пятым на Универсиаде в США 02:08 489
- Кыргызский депутат имел гражданство Казахстана 01:21 555
- Причины завышенных счетов за электроэнергию объяснили астанчанам 00:41 4577
- Тракториста признали виновным в лесном пожаре в Костанайской области 16.01.2023 603
- Телевидение и радио не будут работать в Казахстане 18 января 16.01.2023 772
- Димаш Кудайберген предупредил казахстанцев о мошенниках, действующих от его имени 16.01.2023 533
- В Бестобе нашли тела двоих добычиков золота 16.01.2023 681
- Запрет на вывоз валюты ввели в Кыргызстане 16.01.2023 641
- Как будут развиваться пригороды Астаны, обсудили в правительстве 16.01.2023 694
- "Общество состоит не только из мужчин в возрасте" - политолог о кандидатах в Сенат 16.01.2023 618
- Морозы сохранятся в Казахстане ещё несколько дней 16.01.2023 625
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 546
- Умерла актриса Джина Лоллобриджида 16.01.2023 835
- Приговор вынесли убийце врача Шумкова в Алматы 16.01.2023 621
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 543
- Пассажирка скончалась в поезде Кокшетау – Кызылорда 16.01.2023 1134
- На западе Казахстана работники нефтегазовой компании вышли на забастовку 16.01.2023 867
- Мы не получали информацию об участии казахстанцев в вооружённом конфликте в Украине - МИД 16.01.2023 547
- Сайгаков отстреливали в заповеднике в Жамбылской области 16.01.2023 556
- Казахстанцев заманивают в рабство под видом криптокомпаний - МИД РК 16.01.2023 2071
- Нет никакой официальной британской комиссии по делу Жанболата Мамая - МИД 16.01.2023 1308
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 550
- Елена Рыбакина стартовала с победы на Australian Open 16.01.2023 534
- Посольство Мексики откроется в Казахстане 16.01.2023 706
- Минздрав опроверг слухи о летальных случаях от "Цефтриаксона" 16.01.2023 592
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 742
- В Минтруда опровергли информацию о платных центрах занятости 16.01.2023 487
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 637
- Казахстан занял 62-е место в рейтинге стран по уровню уголовного правосудия 16.01.2023 530
- Три региона в Казахстане назвали самыми бедными по уровню жизни 16.01.2023 9959
- Единые требования к школьной форме в Казахстане вступили в силу 16.01.2023 559
- На голову прохожему сбросили мебель в Актау - мужчина парализован 16.01.2023 964
- "Был высокий уровень конкуренции" — ЦИК о выборах депутатов сената 16.01.2023 570
- Кредиты на коллег тайно оформила стажёрка супермаркета в Астане 16.01.2023 730
- Перепутали Кыргызстан и Казахстан: организаторы конкурса "Мисс Вселенная" принесли извинения 16.01.2023 898
- Рестораны "Вкусно и точка" могут появиться в Казахстане 16.01.2023 1311
- Молодого мужчину изнасиловали в Алматы - полиция задержала подозреваемых 16.01.2023 3378
- С двузначным счётом завершился матч сборной Казахстана на Универсиаде-2023 16.01.2023 633
- Омбудсмен для людей с особыми потребностями появится в Казахстане 16.01.2023 641
- В Кызылординской области поезд насмерть сбил человека 16.01.2023 662
- Аналитики назвали самый аварийный день недели в Казахстане 16.01.2023 631
- Бывшее руководство рынка "Алтын Орда" объявили в международной розыск 16.01.2023 684
- Инклюзивные отделения открывают банки Казахстана 16.01.2023 664
- Полицейские устроили массовую продажу списанного оружия и боеприпасов - КНБ РК 16.01.2023 919
- Каспийский трубопроводный консорциум ввёл дополнительные мощности нефтепровода 16.01.2023 624
- Цены на авиаперелёты по Казахстану поднялись на 17% 16.01.2023 619
- Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров остался без медали Универсиады-2023 16.01.2023 562
- В Казахстане за сутки зарегистрировали 56 случаев заражения коронавирусом 16.01.2023 673
- Отключать электричество будут в Костанае 16.01.2023 754
- ВОЗ призывает Китай публиковать новые данные об эпидемии COVID-19 16.01.2023 665
- Жанибек Алимханулы назвал имя самого желаемого соперника 16.01.2023 758
- Ряд домов частного сектора временно останутся без тепла в Экибастузе 16.01.2023 699
- Петроглифы Архарлы находятся под охраной государства 16.01.2023 679
- Казахстан обыграл Кыргызстан на любительском турнире Kazan Hockey Open 16.01.2023 669
- Авиакомпанию оштрафовали на 612 тысяч из-за голодного пассажира 16.01.2023 836
- Школьники нескольких регионов Казахстана переходят на дистанционку 16.01.2023 1065
- Сборную Аргентины накажут за празднования в финале ЧМ-2022 16.01.2023 834
- Подпольный покерный клуб устроили в квартире в Актау 15.01.2023 727
- Возобновляемые источники: о чём говорил министр энергетики в Абу-Даби 15.01.2023 747
- "Бесплатное такси" запустили в Семее в морозы 15.01.2023 753
- Казахстан обыграл Кыргызстан на Kazan Hockey Open 15.01.2023 814
- Похищенного двухлетнего ребёнка вернули домой полицейские в Каратау 15.01.2023 9650
- Штормовое предупреждение: на севере страны ожидается сильная метель 15.01.2023 731
- Наказаны участники конфликта в поезде "Алматы — Мангистау" 15.01.2023 2257
Иностранные государства удовлетворили 50 запросов Казахстана на экстрадицию преступников
В 2022 году иностранные государства удовлетворили 50 запросов Казахстана об экстрадиции разыскиваемых лиц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры.
Ведомство активно развивает сотрудничество с иностранными государствами в рамках совместного противодействия преступности. Созданная международно-правовая база и налаженные контакты с зарубежными партнёрами позволили более тесно сотрудничать в уголовно-правовой сфере и обеспечить принцип неотвратимости наказания преступников.
По данным надзорного органа, в прошлом году из Королевства Бахрейн экстрадирована Пичугина А., подозреваемая в торговле несовершеннолетними, а именно, отправке девушек из Казахстана в Бахрейн для сексуальной эксплуатации.
Россией выданы Власов В., подозреваемый в хищении средств АО "Банк РБК" на сумму свыше 15 миллионов долларов США, Абсаметова С., Томин Б. и Шарифуллин Э., разыскиваемые за создание и руководство финансовой пирамидой (QI TRADE Kazakhstan, "Выгодный займ"), Тимаков А. за хищение золотосодержащего материала в составе преступной группы на сумму более одного миллиарда тенге.
Кыргызстаном удовлетворён запрос о выдаче Тастана Эбубекира, разыскиваемого за экономическую контрабанду золота и ювелирных изделий в особо крупном размере, совершенную в составе транснациональной организованной группы.
Из Таджикистана экстрадированы Ырсалы О. и Исабеков Б., разыскиваемые за совершение убийства при отягчающих обстоятельствах с применением огнестрельного оружия.
Узбекскими коллегами выдана Смалбаева А.А., разыскиваемая правоохранительными органами Казахстана за хищение путём мошенничества 288 миллионов тенге.
По поручению главы государства ведётся комплексная работа по возврату незаконно выведенных активов из-за рубежа. Работает межведомственная комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов, руководство которой возложено на генерального прокурора.
Совместно с правительством и другими заинтересованными госорганами разрабатывается законопроект, включающий дополнительный комплекс мер по возврату незаконно выведенных активов.
Уточняется, что сейчас Казахстаном заключено 72 двусторонних договора в уголовно-правовой сфере с 34 зарубежными странами. Это договоры правовой помощи по уголовным делам; о выдаче разыскиваемых лиц; о передаче осуждённых лиц.
Наряду с этим Казахстан является полноправным участником трёх межамериканских конвенций (о выдаче, о правовой помощи по уголовным делам, об отбывании уголовного наказания за рубежом), в которые входят 27 стран Северной и Южной Америки.
В настоящее время указами главы государства уже одобрены и готовы к подписанию полный пакет договоров с Перу, с Малайзией о выдаче, а также с Египтом о взаимной правовой помощи по уголовным делам и о выдаче.
На рассмотрении в парламенте РК находятся законопроекты ратификации договоров о правовой помощи по уголовным делам с Францией и о передаче осуждённых лиц с Узбекистаном.
Ведутся переговоры о подписании договоров о передаче осуждённых лиц с Египтом и Израилем, Аргентиной о правовой помощи по уголовным делам и о выдаче, с Португалией, Словакией, Латвией и Ираном о правовой помощи по уголовным делам, а также с Марокко по всем трём договорам.
-
Trend news
- Тракториста признали виновным в лесном пожаре в Костанайской области 16.01.2023 603
- На западе Казахстана работники нефтегазовой компании вышли на забастовку 16.01.2023 867
- Перепутали Кыргызстан и Казахстан: организаторы конкурса "Мисс Вселенная" принесли извинения 16.01.2023 898
- Молодого мужчину изнасиловали в Алматы - полиция задержала подозреваемых 16.01.2023 3378
- Полицейские устроили массовую продажу списанного оружия и боеприпасов - КНБ РК 16.01.2023 919
- Похищенного двухлетнего ребёнка вернули домой полицейские в Каратау 15.01.2023 9650
- Видео драки студенток в Алматы прокомментировали в полиции 15.01.2023 1720
- Задержаны подозреваемые в поджоге авто журналистки Динары Егеубаевой 15.01.2023 1306
- Казахстанка не передумала судиться с Павлом Волей 14.01.2023 121158
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана поделилась мотивирующим видео 14.01.2023 1203
- В Минэнерго опровергли причастность своих сотрудников к инциденту с поцелуем в лифте 14.01.2023 32741
- В Актау двое мужчин похитили несовершеннолетнюю девушку, затащив в автомобиль 13.01.2023 4616
- Статус Елбасы: каких прав лишился и какие сохранил Нурсултан Назарбаев 13.01.2023 3722
- Назарбаев по-прежнему неприкосновенен — министр юстиции 13.01.2023 4301
- Тяжелоатлет Илья Ильин женился. Кто его избранница 13.01.2023 12017
- "Моё уголовное дело затрагивает интересы высокопоставленных людей" - журналист Козачков обратился к президенту РК 12.01.2023 5072
- В Туркестане двое мужчин жестоко изнасиловали девушку и снимали всё на камеру 12.01.2023 17297
- "Богатые наследники идут на разные поступки" — сенатор призвал урегулировать вопрос переименования улиц 12.01.2023 8209
- Штрафы за нарушение ПДД в 2023 году выросли 11.01.2023 1259
- Взрыв произошёл в котельной в Талдыкоргане 11.01.2023 2026
- "Польза от фастфуда незначительная" - Смаилов прокомментировал уход McDonald’s из Казахстана 11.01.2023 1522
- Захарова призвала МИД РК прокомментировать установку "юрты несокрушимости" в Буче 11.01.2023 1890
- Закон "О первом президенте РК - Елбасы" утратил силу 11.01.2023 24302
- ЧП в многоэтажке Караганды: версия о взрыве газа не подтвердилась 11.01.2023 7177
- Сотрудники КНБ задержали замглавы отдела полиции в Мангистауской области 10.01.2023 1343
- Драка сыновей олигархов в караоке: расследование начали в полиции Алматы 09.01.2023 3751
- Полицейские Казыгуртского РОП вступились за уволенного шефа 09.01.2023 1669
- Трое парней и девушка найдены мёртвыми в автомобиле в ЗКО 08.01.2023 2118
- Убитые, раненые, захват больницы: очевидец Кантара поделился воспоминаниями 08.01.2023 8921
- Лжесотрудника Антикора задержали в Алматы 08.01.2023 8515
- Жестокое убийство произошло в Шымкенте в рождественскую ночь 07.01.2023 6844
- Задержан подозреваемый по делу о нападении на экоактивиста в Рудном 07.01.2023 3621
- Совалась с балкона пятого этажа: полицейские спасли девушку в Аркалыке 07.01.2023 3803
- Прощай McDonald’s: казахстанцы с юмором отреагировали на уход фастфуд-гиганта 07.01.2023 3905
- Похоронившего McDonald’s мужчину задержали в Костанае 07.01.2023 5826
- Брата Карима Масимова судят в Павлодарской области 06.01.2023 2096
- "Не Барби, а настоящий боец". Самая сексуальная боксёрша Казахстана рассказала о своей карьере 06.01.2023 2389
- McDonald's в Казахстане переименуют 05.01.2023 3154
- Причастен ли Назарбаев к январским событиям, ответил генпрокурор 05.01.2023 53450
- Январские события: информацию про отрезанную голову прокомментировал генпрокурор 05.01.2023 3243
- "Дикий Арман" должен был создать "народный совет" - Генпрокуратура о январе 2022 05.01.2023 4621
- Сколько денег заработали казахстанские теннисисты за первую неделю 2023 года 04.01.2023 2104
- Похищения людей, вымогательства, разбой: в Байконуре задержали членов ОПГ 04.01.2023 2634
- Мусорный контейнер насмерть задавил женщину в Актобе 04.01.2023 3209
- Кайрат Боранбаев опроверг информацию о попытке бегства из Казахстана 04.01.2023 3343
- Избили "мальчика" и "девочку": героев скандального видео наказали в Актобе 02.01.2023 6735
- Праздник закончился вызовом ОМОНа: в МВД прокомментировали скандальное видео из Актобе 02.01.2023 9128
- Верхом на коне в прямом эфире обратился к павлодарцам аким области 01.01.2023 2793
- Не забудьте купить горошек: темнокожий Дед Мороз восхитил пользователей ТikTok 31.12.2022 2652
- "Просто детский сад". Диана Ташимбетова высказалась о потере титула "Мисс Вселенная. Казахстан" 31.12.2022 13840
- В Актобе нашли тело четырехлетнего мальчика с признаками насильственной смерти 30.12.2022 4842
- Труп младенца обнаружили у мусорного бака в Таразе 29.12.2022 3263
- Заключённый пропагандировал терроризм и вербовал сторонников в колонии - КНБ 29.12.2022 2784
- "Извинения российской стороны приняты" - в МИД РК прокомментировали заявление Бородавкина 28.12.2022 5408
- Нацбанк и правительство подозревают в сговоре с Jusan Bank для хищения госсредств 28.12.2022 9073
- Родственники Назарбаева лишаются неприкосновенности — Айдос Сарым 28.12.2022 39106
- "Поедете в Усть-Каменогорск - все земли Даниала Ахметова" - депутат возмутился захватом земельных участков 28.12.2022 43668
- Школьница получила ожоги после взрыва смартфона в кармане 28.12.2022 3459
- Двое граждан Украины держали крупные нарколаборатории в Алматинской области 27.12.2022 3380
- Пьяный мужчина вломился в полицейский пункт в Павлодаре 27.12.2022 3235
- Незаконно продали земли ЖенПУ: в Алматы осудили бывшего ректора и чиновников 27.12.2022 3162
- "Это заключительное заседание" — Смаилов подвёл итоги работы правительства 27.12.2022 2857
- В Алматы мужчина облил бензином бывшую сожительницу и поджёг её 26.12.2022 4214
- Работники University Medical Center брали взятки за предоставление квоты детям 26.12.2022 3577
- Самый богатый пенсионер: максимальная пенсия в Казахстане составила более 700 тысяч тенге 26.12.2022 115994
- Аким Павлодарской области приехал на трамвае на фермерский рынок 24.12.2022 45676
- "Синдром Нурлана Сабурова". На Павла Волю хотят подать в суд за высмеивание фото казахстанки 24.12.2022 64739
- Оштрафовали костанайца, разбившего своё авто на глазах у полицейских 23.12.2022 3401
- "Никому не нужные два роскошных отеля в Турции" — депутат потребовал аудит активов квазигоссектора 22.12.2022 14947
- Самую популярную фамилию в Казахстане носят 66 тысяч человек — бюро нацстатистики 22.12.2022 9084
- Известных казахстанских вайнеров судят по делу о финпирамиде 22.12.2022 3592
- Вымогатели угрожали компроматом и требовали 300 тысяч тенге у жителя Тараза 20.12.2022 3987
- "Картину пытались выдать за реальность" — Смаилов обвинил акимов во вранье 20.12.2022 48391
- Выстрелил в жену, избил сына и покончил с собой: трагедия произошла в Акмолинской области 19.12.2022 27212
- "Әділ сөз" выразил обеспокоенность по поводу задержания Михаила Козачкова 18.12.2022 4142
- Задержан журналист Михаил Козачков 18.12.2022 4065
- Лишился должности полковник полиции из Туркестанской области, ставший героем видео 18.12.2022 22496
- В Новосибирске Дед Мороз с аквалангом нырнул в бассейн и покормил акул 17.12.2022 3855
- Застрелившимся мужчиной в Талдыкоргане оказался экс-глава филиала "КазАгроФинанса" 14.12.2022 9815
- "Претензии к семье Назарбаева огромные" - эксперт о пропасти между богатыми и бедными казахстанцами 13.12.2022 49475
-
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 546
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 543
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 550
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 742
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 637
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 1111
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 1112
- Отчёт об итогах социально-экономического развития Казахстана представили Токаеву 12.01.2023 1043
- Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите "Голос глобального Юга" 12.01.2023 1051
- Регулирование цен на бензин и дизель сделали бессрочным в Казахстане 12.01.2023 1131
- В 2022 году инвестиции в основной капитал составили 15 трлн тенге — Миннацэкономики 12.01.2023 1150
- Президент назначил нового вице-министра иностранных дел 11.01.2023 1389
- Токаев назначил послов Казахстана в Испании, ЮАР и Норвегии 11.01.2023 1257
- Привлечь 24 млрд долларов инвестиций и снизить инфляцию — перед правительством поставили задачу на 2023 год 11.01.2023 1188
- Елнур Бейсенбаев досрочно сложил с себя полномочия депутата мажилиса 11.01.2023 1262
- ВВП Казахстана вырос на 3,1 процента 11.01.2023 1385
- Снизить "вымывание" ГСМ из Казахстана поручил Смаилов 07.01.2023 3732
- Назначен новый управляющий МФЦА 06.01.2023 1897
- Конституционный суд станет олицетворением Справедливого Казахстана - Токаев 04.01.2023 1943
- В Казахстане назначен новый министр культуры и спорта 04.01.2023 2826
- Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем аппарата правительства 04.01.2023 2531
- Изменения внесут в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы в РК 30.12.2022 2562
- Президент посетил Национальный научный центр материнства и детства 30.12.2022 2468
- Сенат назначил судей Конституционного Суда 29.12.2022 2571
- Токаев подписал несколько законов, касающихся ликвидации ЧС и защиты инвестиций 28.12.2022 3091
- Президенты Казахстана и Узбекистана сделали совместное заявление 22.12.2022 3517
- Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвящённую Абаю 22.12.2022 5223
- Строительство совместных объектов запустили Токаев и Мирзиёев 22.12.2022 5270
- Токаев и Мирзиёев договорились о создании Высшего Межгосударственного Совета 22.12.2022 5249
- Токаев посадил дерево у резиденции президента Узбекистана 21.12.2022 3654
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан 21.12.2022 3535
- Токаев подписал ряд законов касательно налогов и геодезии 21.12.2022 3790
- Токаев встретился с участниками Центрально-Азиатского медиафорума 20.12.2022 3798
- Токаев провёл телефонный разговор с Эмиром Катара 19.12.2022 3650
- Токаев принял руководителей Halyk Bank 19.12.2022 3799
- Токаев дал поручения акиму Мангистауской области 12.12.2022 4672
- Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев 12.12.2022 4462
- В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 09.12.2022 4962
- Токаев принял нового председателя Верховного cуда 08.12.2022 4843
- Кошанов доложил президенту о деятельности мажилиса 08.12.2022 4736
- Акимом Астаны назначили Жениса Касымбека 08.12.2022 5561
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 5697
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 6074
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 6516
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 6233
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 6702
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 6535
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 6687
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 7106
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 7225
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 7636
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 7699
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 7360
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 7917
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 7604
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 7641
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 7449
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 7821
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 8154
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 7829
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 8076
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 8017
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 8231
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 8176
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 8873
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 9153
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 8983
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 9354
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 9035
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 9123
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 9077
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 8955
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 9408
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 9681
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 9334
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 27672
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 9785
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 9490
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 9512
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 14875