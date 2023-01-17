Иностранные государства удовлетворили 50 запросов Казахстана на экстрадицию преступников

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В 2022 году иностранные государства удовлетворили 50 запросов Казахстана об экстрадиции разыскиваемых лиц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры.

Ведомство активно развивает сотрудничество с иностранными государствами в рамках совместного противодействия преступности. Созданная международно-правовая база и налаженные контакты с зарубежными партнёрами позволили более тесно сотрудничать в уголовно-правовой сфере и обеспечить принцип неотвратимости наказания преступников.

По данным надзорного органа, в прошлом году из Королевства Бахрейн экстрадирована Пичугина А., подозреваемая в торговле несовершеннолетними, а именно, отправке девушек из Казахстана в Бахрейн для сексуальной эксплуатации.

Россией выданы Власов В., подозреваемый в хищении средств АО "Банк РБК" на сумму свыше 15 миллионов долларов США, Абсаметова С., Томин Б. и Шарифуллин Э., разыскиваемые за создание и руководство финансовой пирамидой (QI TRADE Kazakhstan, "Выгодный займ"), Тимаков А. за хищение золотосодержащего материала в составе преступной группы на сумму более одного миллиарда тенге.

Кыргызстаном удовлетворён запрос о выдаче Тастана Эбубекира, разыскиваемого за экономическую контрабанду золота и ювелирных изделий в особо крупном размере, совершенную в составе транснациональной организованной группы.

Из Таджикистана экстрадированы Ырсалы О. и Исабеков Б., разыскиваемые за совершение убийства при отягчающих обстоятельствах с применением огнестрельного оружия.

Узбекскими коллегами выдана Смалбаева А.А., разыскиваемая правоохранительными органами Казахстана за хищение путём мошенничества 288 миллионов тенге.

По поручению главы государства ведётся комплексная работа по возврату незаконно выведенных активов из-за рубежа. Работает межведомственная комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов, руководство которой возложено на генерального прокурора.

Совместно с правительством и другими заинтересованными госорганами разрабатывается законопроект, включающий дополнительный комплекс мер по возврату незаконно выведенных активов.

Уточняется, что сейчас Казахстаном заключено 72 двусторонних договора в уголовно-правовой сфере с 34 зарубежными странами. Это договоры правовой помощи по уголовным делам; о выдаче разыскиваемых лиц; о передаче осуждённых лиц.

Наряду с этим Казахстан является полноправным участником трёх межамериканских конвенций (о выдаче, о правовой помощи по уголовным делам, об отбывании уголовного наказания за рубежом), в которые входят 27 стран Северной и Южной Америки.

В настоящее время указами главы государства уже одобрены и готовы к подписанию полный пакет договоров с Перу, с Малайзией о выдаче, а также с Египтом о взаимной правовой помощи по уголовным делам и о выдаче.

На рассмотрении в парламенте РК находятся законопроекты ратификации договоров о правовой помощи по уголовным делам с Францией и о передаче осуждённых лиц с Узбекистаном.

Ведутся переговоры о подписании договоров о передаче осуждённых лиц с Египтом и Израилем, Аргентиной о правовой помощи по уголовным делам и о выдаче, с Португалией, Словакией, Латвией и Ираном о правовой помощи по уголовным делам, а также с Марокко по всем трём договорам.