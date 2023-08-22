Иностранец организовал канал незаконной миграции - КНБ РК

Военнослужащими департамента пограничной службы КНБ по Костанайской области совместно с сотрудниками департаментов КНБ и полиции области задержан иностранец, передаёт BaigeNews.kz.

Он подозревается в организации незаконной миграции четырех граждан стран Южной Азии.

Проводится досудебное расследование по части 1 статьи 394 Уголовного кодекса.

С начала 2023 года на территории Костанайской области задержано 32 иностранца.