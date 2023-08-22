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Иностранец организовал канал незаконной миграции - КНБ РК

Сегодня, 12:09
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КНБ РК Сегодня, 12:09
Сегодня, 12:09
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Фото: КНБ РК

Военнослужащими департамента пограничной службы КНБ по Костанайской области совместно с сотрудниками департаментов КНБ и полиции области задержан иностранец, передаёт BaigeNews.kz.

Он подозревается в организации незаконной миграции четырех граждан стран Южной Азии.

Проводится досудебное расследование по части 1 статьи 394 Уголовного кодекса.

С начала 2023 года на территории Костанайской области задержано 32 иностранца.

 

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