Информацию об обысках у Рустама Абдрахманова прокомментировали в полиции

Фото: ratel.kz

В социальных сетях активно обсуждают новость о том, что в рамках уголовного дела прошли обыски по месту жительства и работы заместителя начальника Департамента полиции Алматинской области Рустама Абдрахманова.

Пресс-служба ведомства дала комментарий по этому поводу.