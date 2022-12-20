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  • Информацию об обысках у Рустама Абдрахманова прокомментировали в полиции
ratel.kz Вчера, 14:52
885
Вчера, 14:52
885
Фото: ratel.kz

Информацию об обысках у Рустама Абдрахманова прокомментировали в полиции

В социальных сетях активно обсуждают новость о том, что в рамках уголовного дела прошли обыски по месту жительства и работы заместителя начальника Департамента полиции Алматинской области Рустама Абдрахманова.

Пресс-служба ведомства дала комментарий по этому поводу.

"Уголовное дело находится в производстве другого правоохранительного органа. В рамках этого дела Абдрахманов Р.Т. был допрошен в качестве свидетеля. В настоящее время Абдрахманов Р.Т. находится на службе, не отстранен", - прокомментировали в пресс-службе ДП.

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#Абдрахманов #обыски
BaigeNews.kz
Вчера, 14:52
885
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