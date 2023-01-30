Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК

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Постановлением правительства Ильяс Оспанов назначен на должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК, передаёт BaigeNews.kz.

Оспанову 37 лет, он родился в Целинограде. Окончил Евразийский национальный университет имени Гумилёва по специальности "Водоснабжение и водоотведение, охрана водных ресурсов", а также Имперский колледж Лондона по программе "Болашак", специальность "Экологический инжиниринг".

Работал инженером в ГКП "Астана су арнасы". В 2012-м перешёл в министерство индустрии и новых технологий РК, после в министерство по инвестициям и развитию РК.

В 2016-м назначен на должность заместителя руководителя Управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма Южно-Казахстанской области.

В 2018-2020-м был замдиректора группы Управления проектом "Стимулирование продуктивных инноваций" Всемирного банка и РК.

После чуть более года проработал президентом АО "Центр инжиниринга и трансферта технологий". Затем стал председателем правления АО "Национальное агентство по развитию инноваций QazInnovations".

С сентября 2021 года - председатель Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.