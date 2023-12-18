Идея на сотни миллионов: корм для птиц из шкур производят в СКО

Уникальный проект по переработке шкур животных реализовали в Северо-Казахстанской области. Белковый порошок из кожи и шерсти скота станет незаменимым ингредиентом в рационе птиц на отечественных фабриках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "24KZ".

Учёные Северного Казахстана решили вопрос белкового дефицита в кормах животных. Испытания показали, что получаемый порошок увеличивает привес птиц до четверти от их массы.

Автор необычного проекта Акан Жунусов рассказал, что подобные разработки проводились ещё полвека назад, однако всерьёз к реализации идеи прежде никто не приступал.

"Избавляемся таким образом от дефицита белка. Наши корма будут полноценными. Разработке проекта мы посвятили почти два года. Оборудование всё сборное. Из 10 килограммов шкур КРС получается килограмм высокоценного белкового кормового порошка", — отметил Акан Жунусов.

Для изготовления белкового порошка здесь собрали экспериментальную линию производства. Сырьём могут стать шкуры разных животных.

"Шкуры у нас поступают в шредер, там перерабатываются, затем всё отправляется в пастоизготовитель. Шкуры измельчаются до гранул. В сушильной камере, где температура +200 градусов, всё выгорает, ненужные шлаки выходят и полученное поступает из первого цеха в цех готовой продукции", — рассказал и.о. директора предприятия Виталий Фурс.

Инновационная идея в 2023 году прошла конкурс на грантовое финансирование и получила на развитие 350 миллионов тенге.

"Главные условия — научная работа и обязательно с выходом на рынок, то есть в дальнейшем продукция должна обязательно реализовываться. Как менеджер я жду от своего грантополучателя высоких результатов. Для нас самое важное, чтобы у него всё получилось, и чтобы его продукция вышла на международный рынок", — сообщила менеджер фонда Алия Тажиева.

Производители уверяют: спрос на белковый порошок среди казахстанских птицефабрик есть. Продукт уже готовы покупать в больших объёмах.

За час экспериментальная линия способна производить до 500 килограмм кормодобавки.