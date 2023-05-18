Хотела лифтинг, получила пятна и асиметрию лица: косметолога осудили в Павлодаре

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Клиентке одного из косметологов в Павлодаре пришлось обращаться в суд после посещения салона красоты. Женщина хотела выглядеть моложе, а в итоге приобрела морщины, пятна на лице и другие проблемы, передаёт BaigeNews.kz.

Об инциденте рассказали в департаменте торговли и защиты прав потребителей по Павлодарской области.

В ведомство обратилась женщина, получившая некачественную косметологическую услугу. Самостоятельно добиться от "мастера" компенсации она не смогла.

"21 октября прошлого года павлодарка была записана на процедуру "мезотерапия" в салон к косметологу, которая её убедила пройти "Смас-лифтинг". По предоставленной клиентке информации, процедура не вызывает побочных эффектов", - рассказали предысторию в департаменте.

За лифтинг павлодарка заплатила 45 тысяч тенге. После омоложения у неё появились отёки и боли в области скул и челюсти, на левой стороне лица начались подёргивания.

"Жировая прослойка на лице была сожжена, кожа обвисла, пигментные пятна, полное онемение кожи, глубокие морщины и асимметрия лица... Женщина утверждала, что её не предупредили о побочных последствиях процедуры. Павлодарка не раз обращалась в салон, но косметологи пояснили, что результат она увидит через три-четыре месяца и более. А после и вовсе отказались принимать её для осмотра", - уточнили в ведомстве.

Для восстановления нарушенных прав и законных интересов потребитель обратилась в департамент. Проведена внеплановая проверка. Выявлено, что в установленный Законом РК "О защите прав потребителей" 10-дневный срок ответ на претензию потребителя не предоставлен.

Департамент за допущенные нарушения привлёк салон к административной ответственности в виде предупреждения.

Клиентка косметолога тем временем обратилась в больницу, где получала лечение для восстановление кожи лица.

Для возмещения материального и морального ущерба женщина обратилась с иском в Павлодарский городской суд.