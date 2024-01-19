Холодно, современно, красиво — телеведущая Жанна Бадоева об Астане
Сегодня, 02:31
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Сегодня, 02:31Сегодня, 02:31
75Фото: Instagram / zhanna_badoeva
Телеведущая Жанна Бадоева рассказала о ходе съёмок в Астане нового выпуска travel-шоу "Жизнь других", передаёт BaigeNews.kz.
"Всем привет из Астаны! Снимаем "Жизнь других". Меня предупреждали, что тут холодно, но что таааак холодно, я не ожидала))). Холодно, но город весь современный, дома все новые, город молодой и красивый! Люди, люююди… Как всегда, это главная достопримечательность и ценность!!!! В помещениях очень тепло). Была очень удивлена системой образования…", — написала Бадоева в своём Instagram-аккаунте.
Она сообщила, что скоро можно будет уже посмотреть выпуск travel-шоу "Жизнь других" об Астане.
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