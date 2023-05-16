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icehockey.kz Сегодня, 19:23
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Сегодня, 19:23
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Фото: icehockey.kz

Хоккейные болельщики развернули самый большой флаг Казахстана в Юрмале

Болельщики сборной Казахстана по хоккею организовали акцию в поддержку национальной команды, участвующей в чемпионате мира, передаёт BaigeNews.kz.

Огромный флаг Казахстана фанаты развернули на берегу Балтийского моря в Юрмале.

Напомним, сегодня в 23:20 по времени Астаны сборная Казахстана проведёт третий матч в рамках мирового первенства против команды из Швейцарии.

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Сегодня, 19:23
233
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