Хищения с завода ферросплавов в Аксу: задержаны 14 членов преступной группы

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Оперативники Павлодара пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся хищением продукции Аксуского завода ферросплавов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью при координации прокуратуры области в ходе длительной разработки и проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность устойчивой преступной группы, которая на протяжении длительного времени занималась хищением феррохромной продукции с территории Аксуского завода ферросплавов. Ущерб, причинённый предприятию, составляет более 150 миллионов тенге", - сообщил начальник УБОП ДП Павлодарской области Габит Кабдрахманов..

Оперативниками установлена вся “преступная цепочка”. В её состав вошли как бывшие, так и действующие работники завода и же “криминальные элементы” региона.

По уголовному делу проведено более 10 обысков. Изъяты важные для следствия вещественные доказательства, в том числе приобретённое на добытые преступным путём деньги имущество, дорогостоящие машины и другие материальные ценности.

Задержаны 14 подозреваемых.

В полиции отметили, что организатор преступной схемы скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. 14 июня при содействии сотрудников ДП Алматы его задержали.

По факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 188 УК РК. Основные подозреваемые, организатор и активные участники преступной группы водворены в ИВС.