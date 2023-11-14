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Хищения при строительстве памятника Ибраю Алтынсарину расследуют в Алматы

Сегодня, 12:47
АВТОР
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пресс-служба акимата Алматы Сегодня, 12:47
Сегодня, 12:47
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Фото: пресс-служба акимата Алматы

Ветеран органов Прокуратуры РК Бауыржан Макулбаев добился того, что дело о хищениях при строительстве памятника Ибраю Алтынсарину зарегистрировало Агентство по противодействию коррупции РК, передаёт BaigeNews.kz.

Ветеран органов Прокуратуры РК Бауыржан Макулбаев рассказал, что Центр судебных экспертиз ещё в марте заключил, что памятник Ибраю Алтынсарину был построен в маньших размерах и не из бронзы, а из латуни. Специалисты посчитали, что ущерб составил 68,7 миллиона тенге.

Сейчас Антикор зарегистрировал материал. Сотрудников  Управления культуры Алматы и руководство подрядной организации подозревают в хищениях. В отношении них начато досудебное расследование.

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