Хищения при строительстве памятника Ибраю Алтынсарину расследуют в Алматы
Сегодня, 12:47
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Сегодня, 12:47Сегодня, 12:47
118Фото: пресс-служба акимата Алматы
Ветеран органов Прокуратуры РК Бауыржан Макулбаев добился того, что дело о хищениях при строительстве памятника Ибраю Алтынсарину зарегистрировало Агентство по противодействию коррупции РК, передаёт BaigeNews.kz.
Ветеран органов Прокуратуры РК Бауыржан Макулбаев рассказал, что Центр судебных экспертиз ещё в марте заключил, что памятник Ибраю Алтынсарину был построен в маньших размерах и не из бронзы, а из латуни. Специалисты посчитали, что ущерб составил 68,7 миллиона тенге.
Сейчас Антикор зарегистрировал материал. Сотрудников Управления культуры Алматы и руководство подрядной организации подозревают в хищениях. В отношении них начато досудебное расследование.
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