  • 3 Мая, 03:02
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Грузовик сбил 30 детей в Кыргызстане: задержан водитель

Сегодня, 02:42
АВТОР
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Telegram-канал ИА 24.kg Сегодня, 02:42
Сегодня, 02:42
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Фото: Telegram-канал ИА 24.kg

В Кыргызстане число пострадавших от наезда грузовика школьников возросло до 31. Также пострадал один учитель, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kg.

Сообщалось, что в селе Жерге-Тал Сузакского района Джалал-Абадской области на джайлоо проходило культурное мероприятие. Школьники выступали с номером, читая отрывки из эпоса "Манас". Во время мероприятия грузовик съехал вниз и сбил детей.

На место инцидента выехал министр внутренних дел Кыргызстана Уланбек Ниязбеков. Дело находится под его личным контролем, сообщили в пресс-службе МВД.

С пострадавшими и очевидцами ЧП работает психолог. 48-летнего водителя грузовика задержали. 

"48-летний житель села Жерге-Тал остановил свой автомобиль Hyundai Porter выше того места, где дети отрабатывали своё выступление. Он должен был во время мероприятия раздавать мороженое детям. Во время выступления машина сама скатилась вниз и въехала в толпу. Водитель побежал за ней, но не успел остановить авто до того, как произошёл несчастный случай. Porter остановился, врезавшись в шатёр", – рассказал пресс-секретарь УВД Джалал-Абадской области Нурдин Джеентаев.

Факт зарегистрирован как несчастный случай.

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