  • 7 Февраля, 11:12
  • BAIGENEWS

Груз сорвался со строительного крана в Костанае

Сегодня, 10:54
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
скрин видео Сегодня, 10:54
Сегодня, 10:54
88
Фото: скрин видео

В Костанае на территории стройки груз сорвался со строительного крана, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл 6 февраля. Сорвавшийся груз упал на кабину стоявшего рядом башенного крана.

В Департаменте полиции Костанайской области сообщили, что зарегистрировали факт падения груза на кабину крана на одном из строящихся объектов.

"Пострадавших нет. В настоящее время проводятся разбирательства с принятием соответствующих мер", - сообщили в полиции.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Костанай Line News новости (@kln_kst)

Самое читаемое

Наверх