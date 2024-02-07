Груз сорвался со строительного крана в Костанае
Сегодня, 10:54
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Сегодня, 10:54Сегодня, 10:54
88Фото: скрин видео
В Костанае на территории стройки груз сорвался со строительного крана, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент произошёл 6 февраля. Сорвавшийся груз упал на кабину стоявшего рядом башенного крана.
В Департаменте полиции Костанайской области сообщили, что зарегистрировали факт падения груза на кабину крана на одном из строящихся объектов.
"Пострадавших нет. В настоящее время проводятся разбирательства с принятием соответствующих мер", - сообщили в полиции.
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