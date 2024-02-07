Груз сорвался со строительного крана в Костанае

В Костанае на территории стройки груз сорвался со строительного крана, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл 6 февраля. Сорвавшийся груз упал на кабину стоявшего рядом башенного крана.

В Департаменте полиции Костанайской области сообщили, что зарегистрировали факт падения груза на кабину крана на одном из строящихся объектов.

"Пострадавших нет. В настоящее время проводятся разбирательства с принятием соответствующих мер", - сообщили в полиции.